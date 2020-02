La irrupció del cotxe elèctric posa en perill 145 empreses i 43.000 llocs de feina a Catalunya

La descarbonització i els nous models de mobilitat poden fer un escac al sector de l'automoció de Catalunya. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha dit aquest dijous que va cap a una "tempesta perfecta" en la presentació del programa de suport a la indústria de la mobilitat i l'automoció que ha elaborat el seu departament. "No és un crit desesperat, però si un senyal d'alerta", ha indicat la consellera, que no obstant ha matisat que no hi ha una alarma immediata, però si un perill futur si no s'actua.

La conselleria ha fet un estudi del sector a Catalunya amb l'anàlisi de diferents bases de dades fins identificar un total de 505 empreses del sector, de les que dos -Seat i Nissan- són els fabricants d'automòbils, 178 són empreses de materials, equipaments i serveis per a l'automoció, i 325 són empreses que formen part de la cadena principal de producció del sector.

Amb aquest anàlisi s'ha arribat a la conclusió que la indústria catalana és present en 12 sistemes de components de l'automoció i 94 subsistemes, i s'ha estudiant com afectarà la electrificació del sector a aquests components.

La conclusió és que en el llarg termini, si no es fa res, fins a 145 empreses de les 325 empreses principals de la cadena de producció tenen un risc real de desaparició. D'aquestes, 24 tenen un risc molt alt i 121 un risc alt si no incorporen innovacions. Aquestes 145 empreses aporten quasi el 59% de la facturació total i poc més del 56% de l'ocupació d'aquestes 325 empreses. En definitiva, més de 43.000 llocs de feina en joc.

Davant aquest risc, el Departament d'Empresa posarà en marxa un programa de suport a la indústria de la mobilitat i de l'automoció per donar suport a la seva reconversió. Un programa que comptarà amb fons de la conselleria, però per al que Àngels Chacón intentarà esgarrapar 20 milions d'euros més anuals en la negociació pressupostària. D'aquesta quantitat, la meitat aproximadament seria en ajudes a les empreses i l'altra meitat s'utilitzaria per bonificar crèdits de les empreses.

Àngels Chacón també ha apuntat que està en converses amb el departament de Territori i Sostenibilitat per intentar aprofitar els ingressos que procediran del nou impost de la Generalitat sobre les emissions de CO2.

La consellera ha deixat clar que aquest programa és necessari per evitar un impacte gran en una indústria que aporta el 10,2% del PIB català i dona feina a 143.000 persones. "Tenim l'obligació d'actuar", ha indicat Chacón, "perquè hi ha un senyal d'alerta, que no d'alarma. Si no fem alguna cosa, aquests llocs de treball podrien començar a desaparèixer", ha dit.

La consellera, acompanyada per la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, ha assenyalat que el pla se centra en ajudar a reconvertir més de 211 empreses (les 121 en alt risc i les 90 de risc moderat) per consolidar el 74% dels llocs de treball del sector. Les línies de treball aquí seran intensives en innovació en els seus productes per mantenir-se en la cadena de valor.

En el cas de les 24 empreses en pitjor situació, per dedicar-se a susbsistemes que desapareixeran de la cadena de valor -bàsicament perquè van lligades al motor de combustió interna-, la Generalitat considera que requereixen "accions directes" i creu que tenen oportunitats en mercats exteriors on el vehicle de combustió encara tindrà recorregut.

Mesures de suport

El programa d'actuacions que la consellera presentarà al Parlament té 48 propostes estructurades en quatre eixos: innovació i nous models; internacionalització i inversió; talent i ocupació i responsabilitat social; i infraestructures marc regulatori i estímul de demanda. Entre les actuacions més rellevants hi ha una línia d'ajuts per a noves oportunitats de negoci, una línia específica del programa Proacció 4.0 d'ajuts a la transformació digital de la indústria, reforçar les línies per a la recerca i el desenvolupament, impulsar el Mobility Tech Hub per crear una incubadora i acceleradora de projectes de la nova mobilitat, ampliar la línia d'alt impacte per a la captació d'inversió estrangera i crear noves línies de préstec.

També es vol fer un mapeig de les competències professionals requerides per a la mobilitat i l'automoció del futur, una nova línia del pla Privec per continuar incrementant el nombre de punts de recàrrega del vehicle elèctric a Catalunya i crear una unitat per a la transformació de la indústria de la mobilitat, entre d'altres.

La consellera ha destacat la necessitat d'actuar degut a que per a l'any 2025 és preveu que un 25% de la producció de cotxes a la Unió Europea siguin ja elèctrics, i que es preveu que a partir del 2040 la venda de cotxes amb motor d'explosió quedi vetada a la major part dels països europeu.

Les xifres del sector a Catalunya

10,2% del PIB

El sector de l'automoció aporta un 10,2% del Producte Interior Brut de Catalunya, amb dos grans productors, Seat i Nissan, i 505 empreses proveïdores.

143.000

Són els llocs de feina que genera el sector de l'automoció a Catalunya entre ocupació directa, indirecta i induïda.

28.800 milions d'euros

És la facturació conjunta de les empreses lligades al sector d'automoció a Catalunya. Seat, la més gran de totes, va facturar gairebé 10.000 milions d'euros l'any 2018, l'últim exercici conegut.

548.000 unitats

Són els automòbils que es van produir a Catalunya l'any passat, una xifra que suposa un 19,6% de tota la producció de cotxes a Espanya.

El futur de Nissan