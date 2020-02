Periodisme sense ‘Villarejos’

Les diferents notícies que va signar l’ARA sobre els moviments de l’Estat per forçar la sortida de seus van causar en el seu dia una forta commoció per la cruesa amb què retrataven el modus operandi del poder. Aquell relat, però, ha estat negat desenes de vegades -en públic- pels seus protagonistes, com va passar ahir al Parlament.

Els lectors que ens fan confiança han de saber que l’ARA no va fer servir cap sistema complex per tirar endavant aquella investigació. Hi vam dedicar mesos i ens vam reunir amb desenes de fonts de primer nivell, que van accedir a parlar des de l’anonimat. Les dades no confirmades per almenys dues fonts diferents mai van ser publicades. Hi pot haver errors puntuals, però ens ratifiquem en el relat global que vam exposar.

Però, esclar, els periodistes no punxem telèfons, no hackegem ordinadors, no contractem Villarejos. No tenim accés a registres de trucades i les proves són gairebé impossibles d’obtenir. Ara, quan el temps passa, les veritats afloren. Deia Zola que “la veritat està en marxa i res no l’aturarà”.