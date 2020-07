Els àtics són un 27,8% més cars que la resta de pisos

El confinament ha demostrat el valor afegit de viure en un lloc amb llum, ventilació i, si pot ser, un balcó, terrassa o jardí. Però el mercat immobiliari s'ho cobra. Comprar un àtic en qualsevol de les quatre capitals catalanes és un 27,8% més car que optar per un pis intermedi, segons un estudi del portal immobiliari Idealista amb dades del mes de juny. La xifra és lleument més elevada que la mitjana de les capitals de província espanyoles, que se situa en el 27,1%. No hi ha cap capital on els àtics siguin més barats que la resta de pisos.

La mitjana catalana, però, amaga grans desigualtats. A Barcelona, on hi ha el parc d'habitatge més gran però també una demanda més forta, el sobrepreu calculat és del 18%. A Lleida, en canvi, que no té una pressió tan forta, el sobrepreu arriba al 46,3%, i a Tarragona, al 30%. A Girona els àtics són un 17% més cars que la resta de pisos. De totes quatre ciutats, Barcelona és la que té més àtics en proporció: un 8,1% dels pisos de la capital ho són, cosa que la situa en tercer lloc d'Espanya en aquesta categoria.

A Madrid el sobrepreu calculat és del 21,2%; València és la segona ciutat d'Espanya amb més diferència, un 55,9%, i els àtics de Palma són un 25,9% més cars que la resta de pisos. Palma té la particularitat de ser la capital de província amb més proporció d'àtics: un 14,9% dels seus pisos ho són.

La capital on els àtics són més cars és Guadalajara, amb un 57,1% més; i la que menys, Jaén, amb un 10,5% de sobrepreu.