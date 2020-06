El govern espanyol prepara un pla d'ajudes a les aerolínies

El govern de Pedro Sánchez està tancant els últims detalls d'un pla d'ajudes específiques per a les aerolínies espanyoles. L'objectiu, segons ha dit aquest dijous el ministre de Transport i Mobilitat, José Luis Ábalos, és ajudar-les a afrontar la crisi derivada de la pandèmia garantint que tinguin liquiditat i que siguin solvents.

En la seva intervenció en una trobada digital organitzada per la consultora Thinking Heads, el ministre ha afirmat que aquest paquet d'ajudes s'està elaborant després d'haver-ne parlat amb les empreses, d'haver avaluat les seves necessitats i haver confirmat que les línies de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) establert a l'inici de la crisi "no han estat suficients". Segons les seves dades, les companyies aèries espanyoles han disposat d'un finançament avalat per l'ICO d'entre 1.500 i 1.800 milions d'euros. Ara bé, d'aquesta quantitat, 1.000 milions d'euros han anat a parar a les empreses espanyoles del grup IAG: Iberia va obtenir 750 milions, i Vueling, 250.

Iberia és una de les companyies amb qui ha parlat el govern per dissenyar el nou paquet d'ajudes. Luis Gallego, el president de l'aerolínia, va demanar la setmana passada en la cimera organitzada per la CEOE un pla Renove per a les empreses del sector. Ho demanava a Brussel·les, però en el seu discurs va matisar que el projecte requeria de l'impuls del govern espanyol. Tampoc va amagar que no estava d'acord amb algunes de les mesures que havia pres el govern espanyol, entre les quals uns crèdits ICO que s'havien quedat curts en comparació amb les ajudes que havien rebut aerolínies d'altres països.

Si bé la intervenció d'Ábalos d'aquest dijous evidencia que el govern espanyol i la companyia aèria han estat parlant, el ministre de Transport i Mobilitat ha deixat clar que aquesta potencial injecció de liquiditat al sector anirà lligada a l'obligació de retornar l'import dels bitllets que havien venut abans que esclatés la crisi del coronavirus. "Les companyies saben que han de pagar i que, si no ho fan, es canalitzaran les corresponents reclamacions a través de l'Agència de Seguretat Aèria", ha afirmat. Ábalos ha defensat, en aquest sentit, que les companyies saben que tenen l'obligació de tornar l'import dels bitllets "perquè així ho estableix el reglament europeu".