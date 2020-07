Així queda el pla Renove: hi haurà ajuts per comprar motos i cotxes de quilòmetre 0

Una de les potes del pla de reactivació econòmica del govern espanyol al sector d'automoció és la reedició del pla Renove, el paquet d'ajudes públiques perquè particulars i empreses renovin el parc automobilístic. Tot i que el consell de ministres el va aprovar divendres passat, amb una dotació de 250 milions d'euros, no ha sigut fins aquest dilluns que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'ha publicat, amb tota la lletra petita.

Quin tipus de vehicle puc comprar amb ajudes?

Es poden comprar cotxes, furgonetes, camions i, el que és una novetat, motos. En el cas dels vehicles més habituals (cotxes, furgonetes de nou places i motos), hauran de tenir etiqueta ambiental C, Eco o 0 de la direcció general de Trànsit (DGT). Poden emetre fins a 120 g/km de CO 2 .

Podran ser nous o seminous (els anomenats quilòmetre zero; cotxes que només s'han fet servir amb finalitats d'exposició o representació i que solen tenir un preu de venda més baix que el dels cotxes nous i que tenen pocs quilòmetres). En el primer cas, la compravenda o matriculació haurà de ser posterior al 15 de juny d'aquest any. Si són quilòmetre zero hauran hagut d'estar matriculats durant el 2020.

Les empreses també podran rebre ajudes (de quanties diferents de les dels particulars) si adquireixen vehicles amb programes de lísing o rènting.

Els particulars hauran de mantenir la titularitat del vehicle durant almenys 2 anys i l'hauran de mantenir matriculat a Espanya durant el mateix termini.

De quant seran les ajudes?

Desgranem les subvencions segons el tipus de vehicle. En qualsevol cas, també s'ha de tenir en compte que els concessionaris estan obligats a aplicar un descompte comercial igual a la subvenció estatal (fins a un límit de 1.000 euros).

Cotxes amb etiqueta ambiental 0

La subvenció és de 4.000 euros. Si són híbrids endollables, de 2.800. En tots dos casos el preu màxim de venda és de 45.000 euros.

Cotxes amb etiqueta ambiental Eco o C

La subvenció oscil·la entre els 400 i els 1.000 euros. El preu màxim de venda és de 35.000 euros, ampliable a 45.000 si són cotxes adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Motos

400 euros d'ajuda en cas de les motos de gasolina (que costin menys de 8.000 euros) i 750 en les elèctriques (que han de costar menys de 10.000 euros i tenir una autonomia mínima de 70 quilòmetres).

Altres ajudes

Per als compradors que acreditin viure en una llar amb ingressos mensuals inferiors als 1.500 euros, s'aplicarà una subvenció extra de 500 euros. Aquest descompte també s'activarà si el comprador té mobilitat reduïda o si entrega a canvi un vehicle de més de vint anys d'antiguitat.

Quin vehicle he d'entregar a canvi?

Per accedir a les ajudes caldrà desballestar un cotxe, furgoneta o camió (de menys de 3,5 tones) d'almenys deu anys d'antiguitat, o set en el cas dels vehicles comercials. S'haurà d'haver matriculat abans del 15 de juny i el titular haurà de demostrar que el té des d'almenys un any abans (per evitar que algú s'aprofiti del pla i compri un cotxe expressament per desballestar-lo). A part, haurà d'estar al corrent de la ITV i de l'impost de circulació.

Fins quan es pot demanar?

El pla Renove acabarà el 31 de desembre del 2020 o quan s'acabin les ajudes. Dels 250 milions d'euros destinats, 200 aniran a ajudes per comprar cotxes i 5 per a motos. La resta, per a camions i furgonetes.