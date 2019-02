La plantilla de Gallina Blanca, en vaga per impedir el trasllat a Osca

La setantena de treballadors de la planta de Gallina Blanca a Sant Joan Despí, una trentena dels quals subcontractats, van començar ahir una vaga indefinida per impedir que la direcció traslladi la producció d’aquesta fàbrica a les instal·lacions que té a Vallobar, al Baix Cinca. La direcció de Gallina Blanca, propietat del grup Agrolimen, va argumentar que estan en procés de negociació i que continuaran treballant per “garantir la producció” i “els llocs de treball”.

La companyia va comunicar a la plantilla el trasllat de la planta, que es dedica a l’elaboració de sopes deshidratades, al desembre perquè els terrenys on hi ha la fàbrica seran requalificats per construir-hi habitatges i un hotel. Des de llavors, les dues parts han mantingut diverses reunions, les tres últimes amb el departament de Treball com a mediador. L’empresa ha ofert a la plantilla traslladar-se a la planta aragonesa garantint les mateixes condicions salarials i una ajuda de sis mesos per l’habitatge. “Cap treballador s’ha acollit al pla. De fet, l’empresa no ens ha deixat cap més opció que la vaga”, assegura Álvaro Muñoz, secretari general de CCOO d’Indústria del Baix Llobregat.

La plantilla reclama un pla alternatiu que permeti mantenir els llocs de treball: “Hem demanat que es recol·loquin a les altres plantes que la companyia té a Catalunya, com la de Rubí o l’Hospitalet de Llobregat”, explica el portaveu sindical. De moment, però, la direcció ha obert les portes a traslladar només vuit empleats a la planta vallesana. En cas de no poder recol·locar tota la plantilla, el sindicat reclama baixes voluntàries i prejubilacions. “El que proposa la direcció són 45 dies per any treballat”, concreta Muñoz.

Acampats a la planta

Aquesta és la segona mobilització de la plantilla. El 31 de gener passat ja va fer una vaga de 24 hores. Els treballadors adverteixen que no es mouran de la planta, on estan acampats, fins que arribin a un “principi d’acord”. I recorden que la mitjana d’edat dels empleats és d’entre 45 i 55 anys i, per tant, si es queden sense feina tindran més dificultats per tornar-se a inserir en el món laboral. Està previst que el departament de Treball convoqui les dues parts a una nova reunió per intentar desencallar les negociacions aquesta mateixa setmana.