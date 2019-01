La policia desallotja amb grues i antiavalots els taxis acampats al centre de Madrid

La policia nacional i la Guàrdia Urbana de Madrid desallotgen aquest dilluns al matí els taxis estacionats al centre de la capital espanyola, on protesten per la regulació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Uns 2.000 taxistes havien ocupat durant la nit el passeig de la Castellana, al centre de Madrid, a l'espera de l'arribada durant la jornada de dilluns de taxistes procedents d'Andalusia, Castella i Lleó i Portugal per "fer petar" la ciutat amb més accions de protesta.

Aquest dilluns a primera hora del matí un desplegament de 40 furgonetes antiavalots de la Policia Nacional ha actuat per fer fora els taxistes i restaurar el trànsit. Durant l'evacuació, que encara continua, s'han viscut moments de tensió i estrebades entre manifestants i policia. L'operatiu ha comptat amb diverses grues municipals, que han retirat els taxis que no evacuen la zona per voluntat pròpia.

Segons els serveis d'emergències, s'han atès un total de sis persones per contusions lleus i crisis d'ansietat. Els bombers també han intervingut per apagar diversos focs en bidons que els taxistes havien encès durant la nit per protegir-se del fred.

Durant la setmana, les accions de protesta dels taxistes s'havien situat a la zona del recinte firal Ifema, als afores de la ciutat, on tenia lloc el congrés de la indústria turística Fitur. Amb l'acabament de la convenció, el sector es va traslladar al centre dissabte a la nit. Els taxistes porten una setmana de vaga a Madrid per reclamar una regulació més estricta de les empreses de vehicles de lloguer amb conductor, com Uber i Cabify, que consideren competència deslleial.

Divendres els governs de la comunitat i de l'ajuntament de la ciutat van arribar a un principi d'acord per regular els VTC. Segons l'esborrany del decret per regular el sector que van pactar les dues administracions, la limitació per a la contractació dels serveis de plataformes com Uber i Cabify no serà temporal –van rebutjar establir un temps mínim de contractació com ha fet la Generalitat–, sinó que serà "espacial".

Per part del govern espanyol, la secretària d'estat de Seguretat, Ana Botella, ha declarat que els taxistes "no poden posar la ciutat de cap per avall" ni "segrestar la ciutadania", tot i afegir que l'executiu respecta el dret a la vaga i a la manifestació del sector. Segons la secretària d'estat, "no es pot permetre que hi hagi un abús" de les normes de convivència per part dels taxistes.