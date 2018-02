El presidents de Telefónica i Vodafone defensen que Barcelona és "el millor lloc" per acollir el Mobile

El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha defensat que Barcelona es mantingui com a seu del Mobile World Congress (MWC), perquè ha assegurat que és "el millor lloc" per acollir aquest esdeveniment. El conseller delegat de Vodafone a Espanya, António Coimbra, també ha fet unes declaracions en la mateixa direcció.

"Sens dubte Barcelona és el millor lloc per celebrar aquest esdeveniment", ha remarcat Álvarez-Pallete en la sessió inaugural del MWC, que se celebra des d'aquest dilluns i fins dijous. En la seva intervenció, el president executiu de Telefónica ha insistit que la ciutat té "tots els ingredients" per continuar sent la capital de la fira de la indústria mòbil.

L'afirmació d'Álvarez-Pallete ha estat rebuda pels assistents a l'acte inaugural amb aplaudiments en un moment en què des d'alguns sectors de la política espanyola i catalana s'ha posat en dubte la continuïtat de la ciutat com a seu del Mobile World Congress. En aquest sentit, el president executiu de Telefónica ha defensat que la ciutat compta amb molts avantatges, com l'art, la cultura, les millors infraestructures, un bon clima, el talent "i un dels millors equips de futbol del món".

A més, ha destacat que la Ciutat Comtal ja és un centre neuràlgic "modern i innovador", així com un referent per a la indústria de la tecnologia i les telecomunicacions, incloent-hi els pilots de 5G.

Vodafone reivindica Barcelona com a seu del MWC

El conseller delegat de Vodafone Espanya, António Coimbra, també ha assegurat que des de la companyia faran "tot el que puguin" perquè el Mobile World Congress se segueixi celebrant a Barcelona. En una trobada amb la premsa en el marc de la fira, Coimbra ha remarcat que aconseguir que l'esdeveniment mundial més important de la indústria mòbil es quedi a Espanya interessa a tothom, tant a la companyia com a Espanya, Catalunya i Barcelona.

En aquest sentit, el directiu de l'operadora ha reafirmat el compromís de la companyia amb Espanya i amb Catalunya, que és una regió "molt important" per a Vodafone. Així mateix, ha remarcat que tot indica que el MWC se seguirà celebrant a la Ciutat Comtal fins al 2023, any en el qual finalitza el compromís amb Barcelona de la GSMA, l'organització que agrupa la indústria mòbil i que organitza l'esdeveniment, i que després ja es veurà.

Respecte a l'impacte que la situació política a Catalunya pugui estar tenint en el MWC i en les possibilitats que abandoni Barcelona, Coimbra ha apuntat que no comentaran res sobre política. L'operadora va engegar ahir la seva presència al congrés amb la presentació d'un nou dispositiu per a la llar connectada.