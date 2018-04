El pressupost de l'Estat a Catalunya creix en 200 M€, però es manté per sota del percentatge de PIB

L'Estat té previst destinar 1.349,59 milions d'euros en inversions a Catalunya, segons el projecte de pressupostos de l'Estat que ha presentat aquest dimarts al matí el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, al Congrés dels Diputats. Això suposa un increment, en termes absoluts, de 200 milions d'euros respecte el pressupostat l'any passat, quan eren 1.149 milions d'euros, és a dir, es produeix un increment del 17%.

Això no obstant, el percentatge de la inversió a Catalunya es manté molt per sota del pes de l'economia catalana sobre el total de l'espanyola. Mentre que el PIB català representa al voltant del 19% de l'espanyol, el percentatge d'inversió es mantindrà estable el 2018 en el 13,3% del total, exactament el mateix que en l'exercici anterior.

En xifres totals, Catalunya serà la segona comunitat amb una inversió més elevada, després d'Andalusia, que concentrarà un 14,6% de la inversió estatal, amb 1.477 milions; i per davant de la Comunitat de Madrid, amb 1.277 milions. Cal tenir en compte, però, que aquestes xifres inclouen només les inversions regionalitzables, de les quals en quedes excloses les que afecten diverses comunitats (com les infraestructures que connecten Madrid amb altres punts) i altres inversions considerades de patrimoni estatal, com els museus nacionals o determinades despeses ministerials a la capital espanyola. Tant a Madrid, com a Andalusia, l'increment de la inversió és superior, en termes absoluts, a Catalunya.

"Són uns pressupostos pensats per als pensionistes, els treballadors públics i per finançar millor els serveis públics fonamentals", ha afirmat Montoro, que ha fet una crida als grups parlamentaris a donar suport als comptes per garantir "l'estabilitat econòmica del país".

Mariano Rajoy tindrà moltes dificultats per aprovar els comptes, els quals necessita per assegurar-se una estança llarga a la Moncloa. De moment, el PNB manté la seva negativa a negociar els comptes mentre s'estigui aplicant el 155 a Catalunya, i el PSOE ja ha dit que no vol ni sentir a parlar de donar suport als comptes. De moment, el president espanyol només compta amb el suport de Ciutadans, insuficient per superar ni tan sols el primer filtre del Congrés: la votació de les esmenes a la totalitat, prevista per a finals de mes.