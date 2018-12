Hisenda començarà a tornar avui l'IRPF de les prestacions per maternitat que va cobrar indegudament

Els pares i mares que van tenir fills entre el 2014 i el 2017, i que van cobrar les prestacions dels permisos maternals i paternals, poden sol·licitar des d'aquest dilluns la devolució de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que Hisenda va cobrar indegudament. Una sentència del Tribunal Suprem del 5 d'octubre va considerar que les prestacions per maternitat havien d'estar exemptes d'IRPF. El govern espanyol ha estès l'exempció a les prestacions per paternitat.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que aquesta tarda ja estarà disponible el formulari per fer la sol·licitud a la web de l'Agència Tributària i també avui mateix es començaran a tornar els diners. "La voluntat del govern [espanyol] és que el procés de devolució sigui àgil i senzill", ha destacat Montero.

Podran reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat els pares i mares amb fills nascuts entre el 2014 i el 2017, tot i que ara per ara només estarà disponible la sol·licitud per les prestacions del 2014 i 2015. La resta haurà d'esperar al gener. Els progenitors amb fills nascuts el 2018 ja no hauran de pagar l'impost quan facin la declaració de la renda corresponent a aquest exercici.

Tràmit senzill

Segons Hisenda, la devolució mitjana per a les mares serà de 1.600 euros i per als pares de 383 euros. Montero ha explicat que s'ha simplificat el tràmit per poder reclamar la devolució dels diners: només caldrà omplir la sol·licitud per internet a la mateixa pàgina web on es fa la declaració de la renda (amb número de referència, o bé amb un pin o bé amb el certificat electrònic, tal com es fa amb la declaració). També es podrà tramitar personalment a les oficines de l'Agència Tributària.

Tot i que la sentència del Suprem no feia referència al cas del col·lectiu de funcionaris, que cotitzen a través de mútues professionals i no cobren les prestacions per maternitat i paternitat sinó que continuen cobrant una nòmina mentre estan de baixa per fills, el govern espanyol considera que els diners que cobren mentre tenen el permís han d'estar exempts d'IRPF. En aquest sentit, la ministra d'Hisenda ha explicat que els funcionaris també poden reclamar aquesta devolució.