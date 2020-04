Els préstecs alemanys s’adrecen a pimes amb guanys

Les queixes de les petites i mitjanes empreses han estat escoltades. En les primeres tres setmanes de coronavirus a Alemanya ja havien arribat ajudes directes a autònoms, crèdits a través del banc governamental de desenvolupament, KfW, per a grans empreses, complements de sou per a assalariats i un programa d’ajudes específic per a l’àmbit de les arts i la cultura. Aquesta setmana, el govern de coalició cristianodemòcrata i socialdemòcrata que lidera la cancellera Angela Merkel ha anunciat crèdits instantanis i 100% avalats a través del banc KfW per a petites i mitjanes empreses.

Fins a aquesta setmana, el programa de crèdits per a grans empreses del KfW ja havia rebut 3.800 sol·licituds, amb un volum d’11.000 milions d’euros. Segons fonts governamentals, cada sol·licitud demana de mitjana un crèdit de tres milions d’euros. Aquesta setmana el govern ha decidit posar en marxa un programa de crèdits ràpids per a petites i mitjanes empreses que puguin demostrar que a 31 de desembre del 2019 o de mitjana durant els últims tres exercicis van tenir guanys.

Disponibles el 15 d’abril

Aquest programa va dirigit a empreses a partir de 10 empleats. El banc governamental KfW assumeix el 100% de l’aval, cosa que facilita que les empreses aconsegueixin aquests crèdits dels bancs o caixes d’estalvi als quals acudeixin, que eviten cap mena de risc amb aquests préstecs en temps de pandèmia. Amb aquesta mesura es vol aconseguir que les petites i mitjanes empreses accedeixin de manera més ràpida a crèdits per poder superar aquests mesos de crisi pel coronavirus. Si una empresa ha funcionat sense problemes durant l’any anterior, “pot rebre sense complicacions l’equivalent a tres mesos de beneficis com a crèdit”, explicava aquesta setmana el ministre alemany de Finances, Olaf Scholz (SPD). Les empreses de fins a 50 treballadors poden rebre un màxim de 500.000 euros i les de més de 50 fins a 800.000 euros. El retorn del crèdit és a 10 anys, amb carència els dos primers. Les primeres sol·licituds s’atendran a partir del 15 d’abril.

Segons l’Institut d’Investigació de Pimes de Bonn (IfM), el 2018 hi havia unes 300.000 empreses d’entre 10 i 49 treballadors registrades a Alemanya i unes 65.500 d’entre 50 i 249 treballadors.

Abans que les pimes, els autònoms ja havien obtingut aquestes ajudes financeres. Els treballadors per compte propi van ser un dels grups que més van reclamar ajudes i van ser escoltats. “Aquí es veuen les diferències entre voler ajudar el poble o no”, explicava l’autònom espanyol Luis Albiñana, que viu a Berlín i cuina paelles per a grups, institucions i empreses. “24 hores després d’enviar el formulari per internet ja tenia els diners al banc. Aquestes són les diferències socials que fan obrir els ulls a la gent i els fan escollir polítics”, deia.

Context d’emergència

Les ràpides mesures del govern alemany han començat a tenir conseqüències contraproduents: a la regió del Rin del Nord-Westfàlia, a l’oest del país i una de les més afectades pel coronavirus, aquesta setmana s’ha aturat el sistema d’ajudes directes a autònoms perquè s’ha destapat una estafa amb formularis de sol·licitud falsos. A Alemanya durant la pandèmia els autònoms que tenen empreses de fins a 10 treballadors poden rebre ajudes directes de fins a 15.000 euros.

Tot plegat en un context en què aquesta setmana es publicava una previsió de creixement per al 2020 de clara recessió, amb una baixada del 4,2%, seguida d’un repunt del PIB de fins al 5,8% el 2021.