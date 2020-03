Caiguda lliure al preu del petroli i les borses pel coronavirus

Caiguda lliure a les borses de tot el món, que aquest dilluns s'han tornar a contagiar de la por a l'impacte econòmic de l'epidèmia de coronavirus i el fort descens del preu del petroli. A Espanya, el selectiu Íbex-35 ha iniciat la sessió d'aquest dilluns amb una caiguda del 7,34%, i s'ha situat en els 7.760,60 punts a les 9.01 hores. Cap a dos quarts d'onze del matí, però, la caiguda s'ha suavitzat una mica fins a unes pèrdues del 5,46%. L'Íbex-35 iniciava la sessió per sota de la cota psicològica dels 7.800 punts, amb tots els valors en vermell, després d'anotar divendres una caiguda setmanal del 3,98% i acumular una caiguda d'un 15,28% en les dues últimes setmanes.

A Alemanya s'han vist unes xifres similars: el Dax ha iniciat la sessió a la borsa de Frankfurt amb un descens del 7,19%, mentre que a França l'índex CAC 40 perdia un 6,28%. Al Regne Unit, el FTSE 100 de la Borsa de Londres queia més d'un 8,6% i a Itàlia l'FTSE MIB de Milà perdia quasi un 6%.

El preu del barril de petroli Brent –el de referència a Europa– s'ha enfonsat un 26,31% en l'inici de la sessió d'aquest dilluns, fins a situar-se en 33,36 dòlars, un nivell en què no cotitzava des del febrer de l'any 2016. Segons les dades reflectides per Bloomberg per al mercat de futurs, la cotització del preu del cru s'ha desplomat després del fracàs de la cimera de divendres a Viena de l'Organització de Països Productors i Exportadors de Petroli (OPEP) amb Rússia i nou països productors més que no formen part del càrtel.

L'OPEP, a proposta de l'Aràbia Saudita, volia retallar la producció total en 1,5 milions de barrils diaris per frenar la caiguda de preus provocada pel descens del consum degut a la crisi del coronavirus. Però la proposta no va ser acceptada per Rússia. Segons Bloomberg, el fracàs de les negociacions ha provocat una guerra de preus entre l'Aràbia Saudita i Rússia, cosa que pot portar a un possible enfonsament del preu del petroli, fins a l'entorn dels 20 dòlars per barril, segons ha advertit Goldman Sachs.

651x366 Plataforma de gas i petroli / Getty images Plataforma de gas i petroli / Getty images

Pèrdues als mercats asiàtics

Els mercats asiàtics han tancat la primera sessió de la setmana amb pèrdues importants. La Borsa de Tòquio s'ha desplomat aquest dilluns un 5%. L'índex de referència, el Nikkei, ha caigut 1.050,99 punts, un 5,07%, fins als 19.698,76 punts, mentre que el Topix, que agrupa les firmes amb més capitalització de mercat, ha baixat 82,49 punts, un 5,61%, fins a quedar en 1.388,97 punts. Durant la sessió, el Nikkei s'ha arribat a enfonsar fins a un 6,15% abans de retallar pèrdues, encara que no ha aconseguit salvar la barrera psicològica dels 20.000 punts.

La Borsa d'Austràlia, per la seva banda, ha tancat aquest dilluns amb una forta caiguda del 7,9%.

El selectiu australià ASX 200 ha tancat en 5.760,6 punts, uns 455,6 punts menys. Les pèrdues a la borsa es calculen en 140.000 milions de dòlars australians (91.683 milions de dòlars americans o 80.438 milions d'euros), mentre que el preu de la divisa australiana ronda els 0,63 dòlars nord-americans, també el més baix des de la crisi financera.

La Borsa de Seül ha tancat avui la jornada amb un descens del 4,2% al Kospi, el seu principal indicador, a causa de la por creixent per la propagació del coronavirus i de l'enfonsament dels preus del cru. L'índex Kospi ha acabat amb un retrocés de 85,45 punts, fins a les 1.954,77 unitats, el nivell més baix des del passat 29 d'agost. L'indicador tecnològic Kosdaq ha tancat amb un descens de 28,12 punts o el 4,38%, fins a acabar en 614,60 punts.

Menor impacte a la Xina

A la Xina, l’índex CSI300 ha caigut un 3,4% i ha tancat en 3.997,13 punts, mentre que l’índex compost de Xangai ha baixat un 3,0%, fins als 2.943,29 punts. Els inversors estrangers han venut accions per valor de més de 12.000 milions de iuans (1.730 milions de dòlars). Tot i així, les pèrdues s'han limitat més que en altres mercats pel descens de nous casos de virus a la Xina i per les expectatives de més suport a l'economia del govern de Pequín.