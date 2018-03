Cau la recaptació d'impostos pel tabac tot i un augment del 75% en el preu

En els últims 10 anys, el preu mitjà del paquet de tabac s’ha encarit un 74,5%, segons les últimes dades publicades pel Comissionat per al Mercat de Tabacs. En canvi, durant aquest mateix temps l’índex de preus al consum, l’IPC, ha pujat un 13,7%. És a dir, que el preu del tabac s’ha encarit cinc vegades més que el conjunt de la resta de productes.

Aquests increments tan diferents es deuen a l’augment continuat dels impostos que graven el tabac, especialment entre el 2009 i el 2012. Aquesta és la conclusió de la Taula del Tabac -que aglutina els agricultors, els fabricants i els distribuïdors del sector a Espanya- en el seu últim informe. “Les cinc modificacions de l’impost especial han elevat la fiscalitat entre el 2009 i el 2016 i han suposat increments de preu”, explica l’informe.

“Com passa en qualsevol altre producte, els consumidors són sensibles al preu; per això, en termes generals, les pujades brusques d’impostos no només són negatives per al sector, sinó també per a la hisenda pública”, protesta Juan Páramo, president de la Taula del Tabac.

El cert és que, malgrat aquestes pujades d’impostos, Hisenda no ha notat un augment en la recaptació pel tabac. Al contrari: segons les dades recollides pel mateix ministeri, la recaptació pels impostos del tabac va baixar en 500 milions el 2013 respecte al 2012, coincidint amb el primer cicle de pujades de l’impost. El 2016 (últim any complet disponible), la recaptació es va situar en 6.677 milions, mentre que el 2008 la xifra superava els 7.000 milions (veure gràfic). La tendència del 2017 també apunta a la baixa. Entre el gener i el novembre de l’any passat es van recaptar 5.976 milions d’euros en impostos especials del tabac, 107 milions menys que en el mateix període de l’any anterior.

La indústria sosté que “les pujades brusques d’impostos han anat associades a un increment del comerç il·lícit, que ha provocat un descens en les vendes legals i, per tant, també de la recaptació fiscal”, afirma Páramo. La Taula del Tabac posa èmfasi en aquest aspecte. En el seu informe, destaca que l’increment del comerç il·legal va pujar fins al 8,8% el 2013 i es va mantenir en xifres elevades (per sobre del 6%) fins al 2015. El 2016 va baixar fins al 4,2% gràcies a la recuperació econòmica. Tot i això, la Taula del Tabac destaca que les vendes legals de cigarretes van caure a la meitat en aquest mateix període. “No s’estan aconseguint ni els objectius de recaptació ni els sanitaris, perquè el consum no cau, només es trasllada al mercat il·lícit”, assegura Páramo. Les dades, però, diuen el contrari. Segons l’Idescat, a Catalunya el consum ha caigut clarament en els últims anys. Si el 2006 fumaven el 29,3% dels més grans de 15 anys, el 2014 la xifra havia baixat al 25,9%.

Més barat que a Europa

El preu mitjà d’un paquet de tabac a Espanya (4,5 euros), però, encara se situa molt per sota de països com el Regne Unit (11,30 euros de mitjana), Irlanda (10,5 euros), França (6,4 euros) i Holanda (6,15 euros el paquet), segons les dades de Statista. Páramo, però, destaca que en aquests països, “sobretot a França”, també hi ha més comerç il·lícit. “Les mesures allà, doncs, tampoc estan tenint bons resultats”, conclou.