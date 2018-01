Els preus pugen només un 1,2% i donen un petit respir a treballadors i pensionistes

260x381 IPC 2016-2017 IPC 2016-2017

El 2017 va acabar amb una frenada considerable de la pujada de preus que s’ha viscut durant una bona part de l’any. En concret, al desembre l’índex de preus al consum (IPC) va augmentar un 1,2% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Es tracta del registre més baix de tot l’any i lluny de la pujada del novembre, quan els preus havien escalat un 1,9%.

El punt àlgid dels preus va ser, precisament, el començament de l’any. Al gener i al febrer la inflació es va accelerar un 3%, l’increment més pronunciat des del 2012. Després de desinflar-se una mica, al maig van baixar per sota del 2%, i a partir d’aleshores els preus s’han mantingut en aquest nivell fins que, l’últim mes de l’any, s’han desinflat fins a l’1,2%. Aquest registre és una dècima superior al de la mitjana espanyola i quatre dècimes inferior al de la mateixa Catalunya el desembre de l’any passat.

La desacceleració dels preus donarà una mica d’oxigen als ciutadans, que veuen com l’augment dels sous és clarament inferior al dels preus. En concret, l’última dada publicada per l’Institut Nacional d’Estadística indica que els salaris només van créixer de mitjana un 0,3% el tercer trimestre, tot i que els sous pactats per conveni ho van fer un 1,4% fins al desembre passat i que els salaris dels funcionaris han pujat un 1%. Un altre col·lectiu que es veu penalitzat per l’augment dels preus són els pensionistes, que aquest any cobraran un 0,25% més que el 2017. En aquests casos, per tant, els ciutadans estan perdent poder adquisitiu.

Per aquest motiu, ahir els sindicats van reclamar que sous i pensions pugin per damunt de l’IPC. Segons la UGT, els salaris han perdut un 4% de capacitat adquisitiva durant el 2017, i un 11,8% des del 2009. Per la seva banda, CCOO assegura que la pèrdua de capacitat de compra dels pensionistes ha sigut del 0,85%.

L’evolució dels preus de l’energia explica una gran part de les oscil·lacions que viu l’IPC a casa nostra. Si s’observa la inflació subjacent, que exclou els productes més variables (com l’energia, precisament, i l’alimentació), els preus no van oscil·lar tant. Durant l’any passat, el nivell màxim de la inflació subjacent a Espanya (l’estadística no es publica a escala catalana) va ser de l’1,4%, mentre que el més baix va ser el 0,8% amb què es va tancar l’any.