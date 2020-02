La primera fàbrica de Tesla a Europa guanya la batalla als ecologistes

Alemanya no és la Xina i encara menys Berlín. El gegant automobilístic nord-americà Tesla va construir una gigafàbrica de cotxes elèctrics a la Xina en deu mesos. A Berlín es vol seguir un calendari similar, però aquesta setmana ha topat amb la primera pedra burocràtica: dues associacions ecologistes, VLAB i Grüne Liga, van demandar la companyia per haver començat la tala d’arbres a les 300 hectàrees de superfície que va adquirir al sud-est de Berlín, a Grünheide (Brandeburg), per construir la fàbrica més gran de Tesla a Europa.

El tribunal administratiu de Frankfurt de l’Oder, a la regió de Brandenburg, va desestimar les denúncies, però el Tribunal Superior Administratiu de Berlín (OVG) va anul·lar temporalment aquesta decisió d’acord amb el recurs presentat per la Grüne Liga. Com a conseqüència, les excavadores van aturar-se el dissabte 15. Dijous al vespre, però, el Tribunal Superior Administratiu de Berlín va anunciar la seva decisió definitiva: autoritza que Tesla segueixi talant arbres per construir la seva primera fàbrica a Europa.

La picabaralla judicial de la setmana passada ha posat en relleu els obstacles burocràtics amb què es poden trobar les empreses a Alemanya. “No tinc res en contra de la fàbrica de Tesla, però vull que es planifiqui de manera legal des del principi: Tesla no té el permís de construcció definitiu. No vull que s’estableixi un precedent”, deia el president de la Grüne Liga a Brandenburg, Heinz-Herwig Mascher, que criticava el tracte preferent rebut per Tesla per part del govern regional socialdemòcrata (SPD) de Brandenburg. Però la companyia argumentava que va aconseguir un permís excepcional per començar ja la tala i poder enllestir-la aquest febrer, abans que les espècies comencin a reproduir-se, per no haver de posposar tot el projecte entre sis i nou mesos. Aquest retard en el calendari d’obra és el que es temia en el cas que el jutge hagués sentenciat a favor dels ecologistes. Ara les excavadores tornen a treballar a contrarellotge i gairebé sense parar, amb tres torns al dia.

Algunes veus ecologistes s’estiraven els cabells per la represa de la tala aquesta setmana: aquest bosc en concret es va plantar com a monocultiu per tenir fusta per a llenya i construcció. Tesla va signar amb la compra del terreny que replantarà nous boscos a Brandenburg d’una superfície superior a la talada i que reubicarà rèptils i insectes.

Els més escèptics posen en dubte que Tesla pugui produir el primer Model Y compacte SUV a partir del juliol del 2021. Més endavant es construiria el Tesla 3. Els plans del seu president, Elon Musk, són produir 500.000 cotxes elèctrics l’any que ve i donar feina a 12.000 persones en aquesta planta, situada a l’est del país, on molta gent espera des de fa trenta anys injeccions en el mercat laboral com aquesta. Els ecologistes admeten que la fàbrica “pot proporcionar impulsos econòmics importants i necessaris” a la zona i que és un pas cap a una societat sense energia fòssil.

Cost mediambiental

Els arguments ecologistes contra la construcció de la fàbrica es preveu que contraatacaran, perquè el principal problema del projecte és que per construir els 500.000 cotxes elèctrics a l’any es necessiten 372.000 litres d’aigua a l’hora, que és l’equivalent al que consumeixen anualment els habitants d’una ciutat de 60.000 habitants. I això, en una zona d’aigües subterrànies protegides i amb llacs i rius que han vist disminuir substancialment el seu cabal en els últims anys per la falta de neu i les pluges abundants. “Tampoc hi ha enllaç amb transport públic: això cal resoldre-ho o serà un caos automobilístic”, afegia Mascher. Un altre dubte que es planteja és com s’asseguraran un subministrament elèctric sostenible ara que Alemanya s’ha fixat com a objectiu eliminar l’energia de combustió de carbó el 2038. L’associació ecologista Grüne Liga es va crear en temps de la República Democràtica Alemanya (RDA), a l’est del país, i defensa l’apagada del carbó i l’ús d’energies renovables, sobretot l’eòlica.

A mitja hora de la futura gigafàbrica de Tesla hi haurà l’aeroport internacional de Berlín BER, que continua en construcció vuit anys després que se’n cancel·lés la inauguració per problemes en les obres.