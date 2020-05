La producció de cotxes a Espanya s'ensorra un 97% a l'abril

La producció de vehicles a les plantes espanyoles es va situar en mínims històrics l'abril passat, amb un volum de 4.844 unitats, cosa que representa una disminució de el 97,8%, segons dades de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). L'organització ha destacat que aquesta reduïda xifra de producció el mes passat s'explica per la paralització de les plantes espanyoles a causa de les mesures de restricció de la mobilitat per frenar la pandèmia del coronavirus que van motivar el tancament de les plantes.

Per exemple, fàbriques com la de Seat a Martorell es van mantenir tancades des de l'inici de la declaració d'estat d'alarma a mitjans de març fins al 27 d'abril –quan va començar a reprendre l'activitat gradualment–, un fet recurrent en totes les empreses automobilístiques amb centres productius a l'Estat. "Les dades demostren la situació d'especial debilitat en què es troba la indústria de l'automoció espanyola, el tercer sector industrial de país i l'únic que es va paralitzar completament quan es va decretar l'estat d'alarma el 16 de març", assegura Anfac en un comunicat.

A més, l'associació ha assenyalat que la tornada a l'activitat de les fàbriques de vehicles a Espanya ha estat progressiva, amb motiu de la falta de subministrament de components i de la reduïda demanda de vehicles a Espanya i en els mercats d'exportació. "Prop del 25% de la producció espanyola es queda al país, i per això cal que es promogui més aviat possible un pla de xoc nacional amb mesures d'estímul a la demanda i de manteniment de la indústria", afegeix l'ens empresarial.

El sector està especialment preocupat per la situació, ja que durant més d'un mes les empreses no han pogut produir gairebé res i han hagut d'aplicar ERTOs al personal. En el cas català, a més, hi ha els problemes de Nissan, que podria tancar les plantes que té a l'àrea metropolitana de Barcelona pels problemes financers que arrossega la multinacional japonesa des de molt abans de l'esclat de la pandèmia.

Zero totterrenys

A Espanya es van produir 652.057 vehicles durant els quatre primers mesos d'aquest any, la qual cosa es tradueix en una disminució del 33,6% respecte del primer quadrimestre de l'any passat.

Les plantes espanyoles van fabricar 4.451 turismes a l'abril, un 97,5% menys, i 513.386 unitats en aquest exercici fins ara, un 33% menys, mentre que no es va produir cap tot terreny el mes passat i 5.696 unitats des del gener, un 60,7% menys. La xifra mensual de fabricació de vehicles comercials i industrials va arribar a les 393 unitats, una davallada del 99,1%, i en el còmput quadrimestral el descens va ser del 33,7%, fins a 132.975 unitats.

Pel que fa a les exportacions, es van enviar 3.753 vehicles a altres països en el quart mes de l'any actual, un 98% de disminució respecte un any enrere. Entre el gener i el mes passat, les exportacions de vehicles fets a Espanya es van enfonsar un 32,1%, fins a les 533.128 unitats.