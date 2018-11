La producció industrial a Catalunya retrocedeix per primer cop en els últims sis mesos

Després de cinc mesos consecutius a l'alça, la producció industrial a Catalunya ha patit un retrocés. Segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la producció industrial a Catalunya durant el mes de setembre va ser un 4,6% inferior que en el mateix període de l'exercici anterior.

Les dades del novè mes contrasten amb la tendència general que s'ha registrat al llarg d'aquest any. De fet, la producció de la indústria catalana tan sols es va frenar al març, quan l'evolució interanual també va ser del -4,6%. Durant la resta de mesos, la variació de la producció ha anat sempre a l'alça, i ha arribat a pics com el de l'abril passat, amb una variació del 14,6%.

A diferència d'altres vegades, l'evolució de la producció a Catalunya durant el setembre es va situar per sota de la mitjana espanyola, que va patir una desacceleració del 2,8%. Altres comunitats, com el País Basc o Madrid, caracteritzades també per un sector secundari potent, també han registrat números vermells. La comunitat central ha reduït la seva producció industrial un 0,8%, mentre que el País Basc ho ha fet en un 6,3%.

La indústria frena el PIB

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) va publicar ahir les dades de creixement del producte interior brut (PIB) al Principat, que durant el tercer trimestre va situar-se en el 2,7%. Tot i tractar-se d'una variació positiva, la xifra suposa un retrocés de tres dècimes respecte al segon trimestre. Davant aquestes dades, el departament d'Economia de la Generalitat va atribuir la frenada a la "pèrdua de dinamisme del sector industrial" a causa de l'exposició del sector al mercat exterior.

Les dades que publica aquest dijous l'INE posen de manifest aquesta realitat. De fet, la indústria catalana ja va créixer tan sols un 0,1% durant l'agost. A més, totes les indústries van reduir la producció durant el setembre. La que n'ha sortit més malparada és la dels béns d'equip: al juliol i l'agost va créixer a uns ritmes del 14,2% i del 4,9% respectivament, mentre que al setembre va retrocedir un 6,9%.