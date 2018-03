El producte ecològic no és millor

Si hi ha una tendència actualment és la de cuidar-se. Dins de l’alimentació una de les seccions que s’està aprofitant d’aquesta moda és la dels aliments ecològics. En primer lloc, cal recordar que els aliments ecològics, orgànics i biològics són el mateix, és a dir, produïts amb tècniques respectuoses amb el medi ambient i sense productes químics ni organismes genèticament modificats.

De tots els països de la UE, Espanya és el país amb més superfície de producció agrícola ecològica, dos milions d’hectàrees, i el cinquè de tot el món, desprès d’Austràlia, l’Argentina, els EUA i la Xina. Val a dir que aquesta producció està subvencionada per diversos fons públics tant europeus com estatals, però Espanya s’ha convertit en l’hort ecològic d’Europa i el 80% del que produeix ho exporta. Però, pel que fa al consum, els espanyols es gasten 32 euros anuals en aliments ecològics, lluny dels 191 dels danesos i més a prop dels 38 dels italians. Això tan sols equival al 2% del consum d’aliments actual, tot i que aquest consum creix a ritmes de més del 20% anual i tot fa pensar que seguirà sent així.

Un consumidor, quan compra productes ecològics, desitja que la producció d’aquests aliments tingui poc impacte en el medi. Això actualment no es compleix, ja que es necessita molta més terra per produir la mateixa quantitat que en el sistema convencional i, com a conseqüència, s’acaba desprenent més CO 2 a l’atmosfera per quilogram d’aliment produït. Això és clau si tenim en compte que els reptes més importants són com alimentarem una població de 10.000 milions de persones en ple canvi climàtic.

Aquest consumidor busca també que el ramader cobri un preu just i que els diners vagin al productor, en lloc d’anar a grans empreses de distribució. Però l’actual certificació no assegura res d’això. A més, buscarà que s’hagin produït a prop del lloc de consum, però tothom ha vist al supermercat els nous kiwis ecològics provinents de... Nova Zelanda. Un exemple de tot menys sostenible. Possiblement el consumidor també busca que siguin aliments nutricionalment més complets o segurs, però no hi ha cap estudi que ho afirmi. Un aliment ecològic no és més sa que un de convencional.

Amb tot això intento exposar les coses com són des d’un fonament científic. Actualment, la paraula ecològic en un aliment no compleix amb totes les suposades expectatives del consumidor. Així, si realment volem reduir el nostre impacte i que els diners es quedin al territori, els productes de km 0 són la millor elecció.