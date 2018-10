12.000 afectats per la venda del Popular han presentat queixes a les autoritats europees

La Junta Única de Resolució (JUR) europea ha rebut 12.000 queixes d'afectats per la seva resolució preliminar sobre el Banco Popular, que va evitar compensacions a accionistes i propietaris de deute subordinat arran de l'adquisició de l'entitat per part del Santander.

Segons la presidenta de la JUR, Elke König, les 12.000 "expressions d'interès" corresponen a la primera fase de registre. D'aquestes, només passaran a una segona fase les que la junta consideri vàlides. La segona fase, que s'obrirà el 6 de novembre, durarà tres setmanes i permetrà als afectats elegibles remetre les seves opinions a través d'una plataforma electrònica.

La JUR, l'autoritat de resolució bancària de la zona euro, va resoldre el juny del 2016 la venda per un euro del Popular al Santander i l'amortització a zero de les accions i el deute subordinat, davant del risc de col·lapse imminent de l'entitat. El 6 d'agost va anunciar de manera preliminar que no compensaria els accionistes ni els propietaris de deute afectats.

L'organisme de resolució europeu va basar la seva decisió preliminar en el fet que, en un procés d'insolvència normal, les pèrdues haurien estat més grans. En concret, segons la versió no confidencial de l'informe, en l'escenari més desfavorable els clients amb dipòsits de més de 100.000 euros haurien perdut 14.000 milions d'euros si el banc hagués optat per una liquidació estàndard en lloc de la resolució, que va generar pèrdues només a accionistes i propietaris de deute subordinat.