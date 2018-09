El rànquing dels súpers més cars i més barats de Barcelona

Barcelona no té el supermercat més car d'Espanya, això és cosa de Madrid. Però les diferències entre l'establiment de comerç de proximitat més econòmic i el més car permetrien estalviar a un consumidor 1.547 euros en un any. Els supermercats presents a la capital catalana són, com a mínim, un 9% o un 10% més cars que els més barats de tot Espanya, que són, segons les dades de l'OCU, que ha analitzat 1.176 botigues: el Dani de Granada i el Súper Carmela de Jerez de la Frontera.

En la classificació, el supermercat més car de la capital catalana és un establiment Suma del barri del Guinardó. Comprar allà suposa gastar un 36% més que en el més barat. El segueixen quatre establiments de marca Sorli i el sisè és l'establiment d'El Corte Inglés.

Tots aquests són especialment cars pel que fa als productes frescos, si bé el més car de tot Barcelona en aquest capítol és un Plusfresc de la Via Augusta. El Suma del Guinardó és el més car en cistella de marca.

651x564 Els súper més cars de Barcelona Els súper més cars de Barcelona

Qui estigui interessat a estalviar al màxim, té l'oportunitat de fer-ho en un Consum de l'avinguda Icària. En productes frescos no és, ni de bon tros, el més barat, però els preus de la seva oferta de marca ho compensen. Després se situen dos Mercadona. Entre els set súpers més barats de Barcelona hi ha només aquestes dues marques. Un Alcampo se situa entre els deu primers.