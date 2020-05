L’Estat prohibeix les rebaixes per evitar aglomeracions

Els comerços que puguin obrir a partir de la fase 1 tindran prohibit fer rebaixes per evitar les aglomeracions a les botigues. El ministeri de Sanitat va publicar ahir una ordre al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què restringeix les accions comercials que acumulin un excés de públic “tant dins l’establiment comercial com als voltants”. Aquesta restricció, però, no afectarà les campanyes de promocions i descomptes que es facin a través de la pàgina web.

La patronal de les grans superfícies Anged -que engloba empreses com El Corte Inglés o MediaMarkt- va defensar que la mesura provocarà “més incertesa” en el sector i reitera que la seva prioritat és garantir la “seguretat” de les botigues. L’associació critica que l’obertura de comerços a Espanya està sent més lenta que a la resta d’Europa, ja que a França han començat a obrir totes les botigues i a Itàlia ho podran fer a partir del 18 de maig.

En aquest sentit, Anged assegura que no posen “la més mínima objecció” a les mesures de prevenció que proposa Sanitat, però considera que totes les botigues que puguin complir amb aquests requisits haurien de poder obrir a la fase 1.

La patronal també va insistir al govern espanyol que retardar l’obertura dels establiments al 25 de maig posa en risc 5.000 llocs de treball, ja que les vendes en algunes categories comercials poden caure entre un 25%i un 50% aquest any.

Limitacions a l’ocupació

El sector tèxtil tampoc va veure amb bons ulls aquesta mesura. En declaracions a Efe, fonts de la indústria van considerar contradictori que el govern prohibeixi les rebaixes a les botigues físiques per evitar que s’hi concentri massa gent quan hi ha una limitació de l’aforament del 30% i és necessari mantenir una distància de seguretat de dos metres entre els clients.