Els bancs reclamen a l’Estat la indemnització del magatzem Castor

Els bancs no perdonen. Van avançar a l’Estat els 1.350 milions d’euros de la indemnització a Escal -l’empresa participada per ACS, que presideix Florentino Pérez- pel tancament del magatzem de gas Castor, davant la costa de Vinaròs. Però el Tribunal Constitucional va anul·lar aquesta indemnització i ara les entitats reclamen a l’Estat que els torni els diners.

El Santander, CaixaBank i Bankia van formular ahir davant el govern espanyol una “reclamació de responsabilitat de l’estat legislador” en què sol·liciten la devolució de la quantitat finançada que encara no s’ha recuperat, més els danys causats, per la inversió de 1.350 milions d’euros que van fer quan es van fer càrrec del deute per abonar la indemnització pel tancament del Castor.

La reclamació formulada per les entitats explica que la inconstitucionalitat del reial decret llei, establerta el 22 de desembre passat per una sentència del Tribunal Constitucional, no ha d’ocasionar “cap pèrdua” a qui ha finançat els poders públics per facilitar una mesura d’interès general. En aquest sentit, exposen que si no reben la devolució del finançament l’Estat es beneficiaria de la inconstitucionalitat a costa de les entitats finançadores.

A la reclamació, el Santander, CaixaBank i Bankia ofereixen al govern espanyol aconseguir un acord que permeti fer la devolució d’una manera flexible, a fi d’evitar un greu impacte en els comptes de l’Estat o en els consumidors gasistes.

D’aquesta manera, les tres entitats han ofert que, en lloc de retornar de manera immediata tot l’import reclamat, l’Estat el retorni de manera gradual, en els mateixos termes i amb les mateixes condicions -de tipus d’interès i de termini, fonamentalment- en què estava previst en el reial decret llei.

Valors negociables

El 2014 el govern espanyol va aprovar un reial decret llei en el qual s’establia la hibernació del magatzem subterrani de gas Castor i en el qual es reconeixia aquesta compensació per a l’empresa promotora, l’import de la qual es va decidir repercutir durant 30 anys en la tarifa de gas. A l’octubre d’aquest any, el Santander, CaixaBank i Bankia van desemborsar els més de 1.350 milions d’euros per finançar el tancament del magatzem de gas, després que una sèrie de sismes despertessin gran alarma social a les províncies de Castelló i Tarragona. D’aquests 1.350 milions de deute que Enagás va convertir en valors negociables, el Santander va assumir 700 milions, CaixaBank 450 milions i Bankia els 200 milions restants.

Aquestes tres entitats són els titulars d’aquests drets de cobrament, que ascendeixen a uns 80 milions d’euros anuals durant aquest període de 30 anys.