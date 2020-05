La recuperació anirà per barris

La dita que diu que “l’alegria va per barris” és més certa que mai en el cas de l’economia catalana. La gran diversitat empresarial en sectors com la indústria o els serveis fa molt difícil fer una anàlisi detallada de com afectarà el coronavirus a les diferents branques de l’economia.

En general, totes les anàlisis apunten a una caiguda històrica del PIB català, però dependrà de la capacitat de les empreses d’adaptar-se i del paper del govern. “La variable clau és el paper del govern espanyol”, diu Oriol Amat, catedràtic de la UPF i degà de la Barcelona School of Management, que augura una crisi llarga si l’Estat “no es posa les piles i rescata l’economia”.

Independentment del sector, Amat també destaca la capacitat de reconversió de moltes empreses. “Hi ha empreses industrials que s’estan posant a fer coses diferents per abastir demandes emergents”, explica. Així doncs, el futur de l’economia també dependrà “de com reaccionin” les empreses als canvis del mercat.

Les especificitats de cada subsector, doncs, faran que les empreses pateixin de manera diferent els efectes de la crisi derivada del covid-19. Els canvis de comportament dels consumidors i les noves necessitats obriran les portes a oportunitats de creixement en alguns casos, mentre que en d’altres es preparen per a mesos de grans dificultats.

IMPACTE POSITIU

Agroalimentari

La pujada del consum d’aliments de les famílies durant les setmanes de confinament ha sigut positiva per al sector agroalimentari. Tot i així, les empreses dedicades a proveir el sector de la restauració han vist com se’ls desplomava la facturació.

Farmàcia

En una pandèmia global cal esperar que el consum de medicaments augmenti, i així ha sigut. El sector farmacèutic, un dels més potents del país, viu un bon moment gràcies a l’increment de la despesa en salut.

Serveis públics

L’administració pública és qui ha de donar resposta a una crisi provocada per una aturada gairebé total de l’economia, per la qual cosa cal esperar que a curt termini la despesa pública creixerà. En principi, això es traduirà en més contractes públics a empreses i més contractacions de funcionaris. Com és lògic, els experts apunten que el sector sanitari guanyarà pes.

IMPACTE MODERAT

Sector primari

L’agricultura, la ramaderia, la pesca i la mineria s’han vist poc afectades, de moment, pels confinaments. Només la pesca, per les mesures de distanciament als vaixells, ha patit per adaptar-se, i la producció de plantes ornamentals ha patit cancel·lacions de comandes. El fet que el consum d’aliments hagi augmentat és un bon auguri per al sector el 2020.

Construcció i immobiliari

Igual que la indústria, les empreses de la construcció i immobiliàries patiran més o menys en funció de quin sigui el seu nínxol d’activitat. Oriol Amat destaca que és possible que, un cop recuperada certa normalitat, “es freni una mica” el ritme de llicències d’obra. No obstant, ja ara ha augmentat el volum de negoci per a empreses instal·ladores o de rehabilitació per adaptar edificis a les noves normatives sanitàries. A nivell de vendes, les immobiliàries poden esperar una caiguda de la demanda d’inversors estrangers.

Comerç i consum online

Amb l’excepció de farmàcies i botigues d’alimentació, les vendes del comerç s’han enfonsat a l’abril. El petit comerç és el que més ha patit, mentre que el comerç més gran té més marge, però les grans superfícies i centres comercials encara trigaran molt més a obrir per evitar massificacions. Per contra, sectors depenents del comerç, com per exemple el transport i la logística, han tingut més feina que mai per l’increment del consum online.

Sector financer

Tot i no tenir un pes tan important dins de l’economia catalana, el sector financer juga un paper clau en la transmissió de crèdit, sobre la qual el govern espanyol ha basat la seva estratègia per fer front a la pandèmia a través dels avals de l’ICO. Per tant, el futur de les entitats financeres dependrà “de com evolucioni la morositat”, diu Amat. “Si no es rescata bé l’economia, augmentarà”, afegeix, la qual cosa pot provocar problemes més similars als del 2008.

IMPACTE NEGATIU

Turisme i hostaleria

“Si parlem del turisme de sol i platja, patirà molt aquest estiu”, comenta Amat. La raó és la gran dependència dels visitants estrangers, que aquesta temporada no viatjaran per les restriccions de moviments.

D’altra banda, Amat és optimista per al turisme de zones com el Pirineu, l’Ebre o l’interior del país, amb més clients nacionals. “Han perdut la Setmana Santa i caps de setmana, però poden acabar l’any amb volums d’activitat similars a l’any passat”, opina, sempre que ja puguin obrir al juliol.

Automoció

L’automoció ja va arribar amb alguns problemes a la pandèmia i ha hagut de sumar-hi l’ensorrament de les vendes i l’aturada de fàbriques. En el cas català, el 2019 va ser el millor any de la història de Seat, però a Nissan fa temps que s’acumulen els problemes i els treballadors han començat una vaga indefinida aquesta setmana per evitar el tancament. Caldrà veure si, després de mesos de confinament amb ciutats sense contaminació, les autoritats s’apunten a la tendència europea de treure cotxes dels centres urbans.