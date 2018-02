La recuperació fa créixer el consum de petroli i la factura energètica

L’economia espanyola s’ha beneficiat en els últims anys del que s’han denominat vents de cua, és a dir, de factors externs que ajuden a la competitivitat sense que la mateixa Espanya faci res. Entre aquests factors destaca el baix preu del petroli. Al seu dia el ministre d’Economia, Luis de Guindos, va quantificar en més de 43.000 milions l’estalvi en la factura energètica per la rebaixa del preu del cru el 2015 i el 2016.

Però aquest vent de cua cada cop és més feble. D’una banda, les importacions de petroli a Espanya van assolir el 2017 el seu màxim històric, 65,8 milions de tones, segons les dades publicades per la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores), un organisme públic que controla les reserves d’hidrocarburs.

Els principals factors per assolir aquests màxims històrics de les importacions cal buscar-los en la millora de l’economia, que fa disparar tant el consum del petroli en la indústria (ja sigui en forma de combustibles o en la indústria química, que també ha batut rècords de producció) com el transport, tant de mercaderies com de persones. El trànsit rodat, de vaixells i d’avions ha crescut, i ha elevat al seu torn el consum de carburants.

Segons les dades de Cores, la importació de petroli el 2017 va pujar un 2,5% respecte a l’any anterior. Però com que el preu del cru s’ha encarit durant l’últim any, l’augment de la factura és molt superior. Espanya va importar petroli per valor de 22.668 milions d’euros el 2016, segons les dades de l’ICEX, l’organisme de comerç exterior del ministeri d’Economia. El 2017, només fins al novembre (encara no hi ha les dades del desembre), la despesa en importacions de petroli ja pujava a 27.855 milions d’euros.

El cost de les importacions de petroli del gener al novembre del 2017 era quasi un 37% superior al mateix període de l’any anterior, malgrat que en volum les importacions de cru només augmentaven un 2,5%. Això té un impacte directe en la balança comercial espanyola, amb un dèficit comercial que fins al novembre havia crescut un 40%. L’any 2016 les importacions de petroli tenien un pes del 8,2%, però l’any 2017 ja són el 10,2% de les compres d’Espanya a l’exterior.

De fet, el preu del barril de petroli Brent s’ha doblat des de l’inici del 2016. Els primers mesos del 2018 s’ha instal·lat al voltant dels 65 dòlars el barril, quan el gener del 2016 estava al voltant de 30 dòlars.

Impacte relatiu

El servei d’estudis del BBVA preveu que el preu del barril de Brent es mantindrà durant l’any 2018 i el 2019 al voltant dels 65 dòlars de mitjana. De fet, el banc ha revisat a l’alça quasi un 12% aquesta previsió respecte a l’anterior anàlisi. No obstant, els economistes de BBVA Research indiquen que “es preveu que l’impacte d’aquesta revisió sobre l’activitat econòmica d’Espanya no sigui important”, perquè en un entorn de creixement global de l’economia en tot el món l’efecte de la pujada del petroli pot quedar mitigat per l’augment de la demanda global. “L’augment de la demanda podria mitigar l’efecte negatiu sobre els marges i la renda disponible que es derivi de l’encariment energètic”, explica BBVA en el seu informe.

El Banc d’Espanya, en les seves previsions del desembre, rebaixava una dècima les expectatives de creixement de l’economia espanyola per al 2018 i el 2019. L’organisme emissor indicava diversos aspectes que poden frenar el creixement, com la incertesa política a Catalunya i el fet que els tipus d’interès baixos ja beneficien tots els actors econòmics. Les incerteses, explicava el Banc d’Espanya, es veuran en part compensades positivament per la millora dels mercats exteriors, que domina sobre “l’efecte oposat associat al repunt recent dels preus del petroli”.