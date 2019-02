El govern del PSOE aprovarà amb un decret una contrareforma laboral exprés abans de les eleccions

El govern de Pedro Sánchez treballa per aprovar abans de les eleccions del 28 d'abril la contrareforma laboral anunciada per revertir algunes mesures de la reforma del 2012, impulsada pel PP, a través d'un decret que es portarà al consell de ministres en les pròximes setmanes. Ho va avançar la ministra d'Ocupació, Magdalena Valerio, i ho ha confirmat aquest dimarts la secretària d'Estat de Treball, Yolanda Valdeolivas. "El govern [espanyol] farà l'impossible per impulsar les mesures més urgents", ha assegurat Valdeolivas en una compareixença al Congrés.

El reial decret que prepara Sánchez en matèria laboral i de protecció social inclou la recuperació del subsidi d'atur per a majors de 52 anys, el registre obligatori de jornada laboral i canvis en la reforma laboral del 2012, com la prevalença del conveni sectorial per sobre del de l'empresa i el restabliment de la pròrroga automàtica dels convenis col·lectius, que es mantindran en vigor sense límit de temps fins que hi hagi un nou conveni. També inclou millores en les condicions laborals dels treballadors subcontractats. Són mesures pactades amb els sindicats fa mesos però que l'executiu socialista encara no ha tingut temps d'aprovar.

La secretària d'Estat de Treball ha apuntat que el decret també servirà per aprovar altres mesures, com la transparència salarial –una mesura per reduir la bretxa retributiva entre homes i dones– i el pla per als aturats de llarga durada. "Actuarem amb responsabilitat i realisme, però crec que hi ha mesures en via de sortida que hem de tenir temps de tirar endavant en aquesta legislatura", ha dit Valdeolivas.