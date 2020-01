El directiu que va reflotar Iberia pilotarà l'era post-Brexit d'IAG

"M'estic preparant per a la jubilació". El novembre passat Willie Walsh ja avisava els inversors d'IAG que la seva carrera al capdavant del hòlding d'aerolínies (Iberia, Vueling, British Airways, Level, Air Europa i Aer Lingus) arribava al tram final. El directiu es donava dos anys de marge per fer un pas al costat i cedir el càrrec a un successor. Aquest termini, però, no s'ha allargat tant com plantejava en un principi. La companyia ha anunciat aquest dijous que el president d'Iberia, Luis Gallego, agafarà el relleu de Walsh com a conseller delegat del grup. El directiu madrileny assumirà el nou rol a partir del 26 de març, setmanes després que es faci efectiu el Brexit el 31 de gener. La sortida del Regne Unit de la Unió Europea engegarà una nova etapa d'obstacles per a IAG, sobretot en el supòsit d'un acord poc amistós.

Gallego va ser un dels artífexs de la fusió d'Iberia i British Airways, que va culminar amb el naixement d'IAG. Amb la suma de les dues companyies, Antonio Vázquez va cedir-li la presidència de l'aerolínia espanyola per passar a ser president no executiu del grup. Aleshores Iberia estava immersa en el seu cinquè any en números vermells, mentre que l'homòloga britànica empenyia els beneficis del hòlding. A la presidència, Gallego ha aconseguit en els últims sis anys capgirar aquesta situació a través d'un agressiu pla de reducció de costos amb el qual va aconseguir tornar als beneficis en el segon any al càrrec. També ha volgut blindar l'aerolínia com a pont entre Espanya i l'Amèrica Llatina i recuperar rutes històriques a l'Àsia com Tòquio i Xangai.

El fins ara president d'Iberia –es va estrenar al sector amb Air Nostrum– també coneix bé un dels segments de l'aviació que ha reportat més beneficis a IAG en els últims anys. El directiu va ser cap d'operacions de la nova Vueling, just després de fusionar-la amb Clickair, i més tard es va encarregar de posar les bases per fundar Iberia Express, la marca de preus més baixos de l'antiga aerolínia de bandera espanyola. Ara el hòlding compta amb Level, una pota més per explotar el negoci dels vols transatlàntics de baix cost i que competeix frec a frec amb l'escandinava Norwegian.

Etapa de consolidació al sector aeri

D'altra banda, Gallego agafa el control d'IAG en un moment en què la consolidació s'ha apropiat del sector. El hòlding ja va comprar Air Europa per reforçar-se en la cursa pel mercat llatinoamericà en una operació de 1.000 milions d'euros. En aquest sentit, la fórmula de crear grups més grans i resistents als sotracs de la demanda i al preu del petroli es mantindrà durant el 2020. Les operacions corporatives se sumen a les tensions amb la plantilla, que durant l'últim estiu es van accentuar a través de les vagues del personal de terra d'Iberia als principals aeroports espanyols.

Amb el relleu de Walsh –i a l'espera de saber qui substituirà Gallego– totes les marques d'IAG i el mateix grup estaran controlades per directius espanyols, amb l'excepció d'Aer Lingus (amb l'irlandès Sean Doyle com a conseller delegat). Per ara l'anunci no ha immutat la borsa espanyola i durant l'inici de la jornada l'alça de les accions d'IAG ha sigut de l'1% en el moment més àlgid.

Iberia lidera l'increment de trànsit

Precisament aquest dijous el grup ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) els resultats de la seva operativa el 2019 amb una contribució notable d'Iberia. L'any passat IAG va transportar 118,2 milions de passatgers, un creixement del 4,7% en el trànsit, que va ser del 7,2% per a l'aerolínia espanyola. En el cas de Vueling –que preveu una evolució més plana per al 2020– el nombre de viatgers va augmentar un 5,6%, fins als 34,6 milions. Level és la marca que té més camí per créixer: va més que duplicar el trànsit i ja frega els 2 milions de passatgers.