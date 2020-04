Escrivá descarta una renda mínima pont però es compromet a posar en marxa la definitiva "com més aviat millor"

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, fa temps que treballa per posar en marxa una renda vital mínima per fer front a la pobresa, destinada a aquelles famílies vulnerables, amb ingressos molt baixos, i que podria vorejar els 450 o 500 euros mensuals. Era un de les mesures incloses en l'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem. La crisi econòmica que ha provocat el coronavirus –amb milers de treballadors afectats per expedients de regulació temporal i un atur en ascens– ha convertit en urgent la mesura. Tot i això, Escrivá rebutja les presses i defensa que és una mesura complexa i que cal temps per elaborar-la. Probablement, quan estigui enllestida, la pandèmia haurà quedat enrere.

Amb tot, Escrivá s'ha compromès aquest dimarts a posar-la en marxa "com més aviat millor". Ha descartat, però, la possibilitat d'impulsar una renda pont mentre no estigui enllestida la mesura, tal com reclama el ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias. Segons ha explicat Escrivá en una entrevista a Antena 3, el seu ministeri està "accelerant els terminis" per tenir a punt aviat la renda mínima permanent, tot i que la desvincula de la crisi del covid-19.

També la ministra portaveu i titular d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat temps aquest dimarts després del consell de ministres perquè és un projecte "ambiciós", que ha d'incorporar la coordinació amb les comunitats autònomes. Montero no ha posat data però ha parlat de mesos. "No són mesures que es puguin improvisar", s'ha justificat.

El titular de Seguretat Social ha avançat que la renda serà compatible amb la recerca de feina i amb altres ajudes de caràcter autonòmic. El govern espanyol calcula que beneficiarà almenys un milió de llars a tot l'Estat. "L’objectiu és que pugui erradicar la pobresa extrema que hi ha a Espanya i, sobretot, la infantil”, ha destacat Escrivá.

Lluita interna al govern espanyol

Des de l'inici de la pandèmia, Unides Podem pressiona els seus socis de govern per aprovar una renda mínima pont que es posi en marxa urgentment i que serveixi per pal·liar els efectes del coronavirus. L'ingrés pont quedaria substituït per la renda mínima definitiva quan estigui a punt. Tot i la posició d'Escrivá, fonts del ministeri de Drets Socials asseguren que "segueixen treballant en l'ingrés pont" i adverteixen que faran "tot el possible" perquè s'aprovi. Fonts del ministeri de Seguretat Social, en canvi, asseguren que la renda pont "no està sobre la taula".

Tot i que Escrivá ho ha negat aquest dimarts, es fa evident la lluita interna a l'executiu de Pedro Sánchez per la renda mínima. A Twitter, la formació liderada per Pablo Iglesias segueix reclamant l'ingrés vital pont "per donar seguretat a les famílies".

📽️ Urge un Ingreso Mínimo Vital puente, y tenemos que llevarlo a cabo lo antes posible para dar seguridad a las familias y para que nadie se quede atrás en nuestro país. #EscudoSocialCoronavirus pic.twitter.com/FN2bPekPlU — PODEMOS (@PODEMOS) April 13, 2020

Per ara, la pressió d'Iglesias ha topat amb el no rotund del titular de Seguretat Social. Fonts de la Moncloa destaquen que per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus ja s'han aprovat altres tipus d'ajudes per a les famílies vulnerables.