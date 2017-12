Els renegats de Facebook ataquen

“En general, quan les persones passen molt de temps consumint informació passivament -llegint, però sense interactuar amb els altres- asseguren que després se senten pitjor”. Aquesta afirmació no és una crítica dels detractors de les xarxes socials, sinó un fragment d’un comunicat que Facebook va publicar al seu blog corporatiu la setmana passada. La comunitat digital per excel·lència s’ha vist obligada a defensar-se d’algunes de les crítiques d’antics inversors i treballadors perquè resolgui un debat que la toca molt de prop: ¿les xarxes socials són dolentes per a nosaltres?

En un any en què l’auge de les fake news i els casos de ciberbullying han assetjat Facebook, diversos executius que van formar part del seu naixement s’han convertit en els principals crítics contra el negoci. Un dels primers a obrir la veda va ser Chamath Palihapitiya, exresponsable de l’equip de creixement de la companyia i, com a tal, coneixedor de les estratègies de l’empresa. “Hem creat eines que estan destrossant el teixit social i la manera com funcionem com a societat”, deia en una xerrada l’exdirectiu, que se sent “tremendament culpable” dels seus anys com a empleat de Facebook.

Precisament, un dels que s’han sumat a aquesta llista és l’home que va empènyer Mark Zuckerberg a transformar un projecte universitari en una empresa que ara val més de 500.000 milions. Sean Parker, creador de la plataforma per compartir música Napster, va sorprendre en una xerrada afirmant que els fundadors de la xarxa social eren conscients que estaven “explotant una vulnerabilitat en la psicologia humana” per atreure milions d’usuaris. L’inversor va advertir de les conseqüències socials de l’ús d’aquestes plataformes i es va reivindicar ara com “una mena d’objector de consciència” de les xarxes socials. “Ho enteníem i ho vam fer de totes maneres”, reconeixia.

Per a Parker, l’objectiu de la xarxa social era veure “com aconseguim consumir tant temps i atenció conscient com que sigui possible”. Així doncs, critica que la companyia exploti la dopamina que segrega el nostre cos cada cop que rebem un “m’agrada” o una de les nostres amistats comenta en una fotografia que hem penjat. Parker també és crític amb els efectes als infants: “Només Déu sap què està fent [Facebook] als cervells dels nostres fills”, va dir.

Un altre inversor inicial, Roger McNamee, també lamenta ara que Facebook s’hagi fet tan gran gràcies a “comportaments addictius” que obliguen els usuaris a “buscar validació en una tecnologia que té com a únic objectiu treure profit per als seus propietaris”. “Quan vaig invertir en Facebook mai em va passar pel cap que podia sortir res dolent de gent compartint fotografies i històries sobre la seva família”.

Un any difícil

La xarxa social ha tingut un 2017 complex, en què ha hagut d’admetre responsabilitats a l’hora de filtrar la informació que s’hi publica. Per a Marc Cortés, director general de RocaSalvatella, plataformes com Facebook han sacsejat els patrons de consum d’informació i, per tant, també la manera com es produeixen els continguts. Cortés creu que l’empresa ha fet grans inversions per millorar en aquest àmbit i que en serà la primera beneficiada. “Guanyar certesa de cara als usuaris els farà encara més viables”, diu.

No obstant, assegura que les crítiques al projecte tenen més a veure amb el moviment que ha arrossegat alguns dels que la van veure néixer. “Han passat a la línia de la desconnexió i a demanar un pas enrere en la dependència de les xarxes”, explica el director de RocaSalvatella. De moment, Facebook ha admès que pot tenir efectes perjudicials, però que les persones que els pateixen és perquè “no la utilitzen bé”.