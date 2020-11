El 70% de la restauració de Barcelona ha reobert aquest dilluns però reclama allargar l'horari

Un 70% dels bars i restaurants de la ciutat de Barcelona han reobert aquest dilluns després de quaranta dies de restriccions en què van haver de mantenir els locals tancats amb l'excepció de l'elaboració de menjar per emportar o de lliuraments a domicili, segons el càlcul que ha fet públic el Gremi de Restauració de Barcelona.

El director de l'entitat, Roger Pallarols, ha insistit a la Generalitat que estudiï "l’allargament de l’horari fins a les 00.00 h i la consegüent modificació del toc de queda, a temps per al pont de la Puríssima i per a l’inici de la campanya de Nadal". De moment, fins al 7 de desembre, els establiments podran estar oberts a tot Catalunya des de les 6.00 hores del matí fins a les 21.30 hores, un horari que afecta aquells restaurants amb una part més gran del negoci centrada en l'elaboració de sopars.

Els aforaments seran del 30% a l'interior dels locals, però les terrasses tindran autorització per obrir al 100% pel fet d'estar a l'aire lliure, on el risc de contagi és més baix.

Malgrat la reobertura, que s'anirà ampliant en les pròximes setmanes si la situació sanitària ho permet, el sector demana celeritat a la Generalitat en la desescalada a fi d'ajudar a mantenir en funcionament moltes empreses del sector. "Hi ha molts negocis que no veuen viable la reobertura amb les condicions d’aquest primer tram", afegeix Pallarols en un comunicat. Segons la patronal, els treballadors d'aquests establiments "segueixen afectats per un ERTO, mentre que el deute de l’empresa continua creixent".

La setmana passada el sector va tenir un xoc frontal amb el Govern després que es filtrés als mitjans un esborrany de pla de desescalada molt més restrictiu del que finalment es va aprovar. La indignació de les patronals va portar a una reunió dels representants empresarials de la restauració i l'hostaleria amb diversos alts càrrecs de l'executiu català –entre els quals hi havia els consellers d'Economia, Empresa, Salut i Interior– per traslladar-los la seva frustració i exigir una obertura més generosa.

Les terrasses cobertes hauran de complir les restriccions de zones interiors

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha avisat a tots els bars i restaurants que no tanquin les terrasses, tot i el fred, perquè "la ventilació és un element clau i fonamental". "No oblidem que les terrasses han de tenir com a mínim dos laterals oberts de ventilació", ha dit, i ha alertat que si això no passa i els restauradors tanquen les terrasses, "es considerarà que la terrassa està amb els mateixos paràmetres que a l'interior i s'hauran d'aplicar els aforaments d'interior que marca el Procicat", és a dir, reduir la capacitat al 30%. "Fem una crida al compliment real i a tenir com a mínim dues parets laterals obertes", ha reclamat el conseller, informa Laia Vicens.

Crida a la responsabilitat

El gremi també ha demanat als restauradors que actuïn amb "responsabilitat" a l'hora d'aplicar "amb diligència" les diferents mesures sanitàries que imposa el decret del Govern. Així doncs, els bars i restaurants catalans han de mantenir una distància de dos metres entre comensals de taules diferents, portar mascareta mentre no es menja i permetre la neteja de mans amb desinfectants.

A més, la patronal també fa una crida als clients perquè es comportin amb "corresponsabilitat" quan siguin en un local, sobretot en els grups de més de quatre comensals, que han de ser del mateix grup de convivència.