La retallada de previsions d’Apple sacseja els mercats i l’economia

Els inversors de tot el món van acabar el 2018 mig espantats, inquiets per les perspectives de l’economia mundial. Els temors d’un refredament de l’economia xinesa han crescut les últimes setmanes: el creixement del PIB es va desaccelerar durant l’any passat, igual com les vendes del comerç i de cotxes. Les enquestes de clima econòmic, com una que es va publicar dimecres passat, suggereixen que l’activitat manufacturera de la Xina ha caigut durant el desembre.

Per afegir-hi més inquietuds, dimecres a la matinada Apple va anunciar que, per primera vegada en 16 anys, retallava les previsions de facturació, concretament per al quart trimestre del 2018, en bona part a causa d’unes vendes més magres que no s’esperava i als senyals de debilitat econòmica de la Xina. La notícia va infectar ràpidament els mercats financers. Les accions d’Apple queien ahir al voltant d’un 8% mentre les borses de tot el món tancaven en negatiu. Al seu torn, els interessos del deute públic de molts països van caure a mesura que els inversors hi buscaven refugi, com acostumen a fer sempre que hi ha turbulències a la borsa.

En una carta als inversors, el conseller delegat d’Apple, Tim Cook, va explicar que esperava que les vendes del quart trimestre assolissin els 84.000 milions de dòlars, un 10% menys del que la companyia deia fa només dos mesos. Cook ho va justiticar per les creixents tensions entre els EUA i la Xina, que diu que estan impactant en el comerç. La Xina aporta al voltant d’una cinquena part de les vendes d’Apple.

La guerra comercial de Donald Trump podria perjudicar les companyies del seu propi país. El seu assessor econòmic Kevin Hassett va afirmar ahir que “un munt d’empreses” podrien seguir els passos d’Apple i anunciar resultats inferiors als esperats a causa de la disputa comercial. Ahir també es va saber que l’índex que avalua la confiança dels directius nord-americans va caure amb força, un fet que va donar més arguments als inversors per espantar-se i, per tant, generar pèrdues de més gruix a Wall Street.

L’alentiment de la demanda dels consumidors també podria estar accelerant les tendències en la indústria dels smartphones, que Apple domina des de fa una dècada. Les vendes han caigut durant l’últim any a mesura que el mercat ha anat madurant, i Apple és particularment dependent de l’iPhone. Més de la meitat de la facturació del gegant de Cupertino prové directament de les vendes d’iPhones, mentre que una altra part destacable prové dels serveis que ven als propietaris d’iPhones.

Els problemes d’Apple a la Xina també poden ser un senyal que la companyia està perdent terreny davant dels competidors locals, que han vist créixer els volums de vendes. Apple ha perdut quota de mercat contínuament el 2018. Alguns analistes opinen que això indica que l’estratègia d’apujar preus, un intent d’Apple per mantenir els ingressos a mesura que baixaven les vendes de smartphones, no funciona. Si tenen raó, aquest és un mal senyal per als inversors d’Apple. Però si no en tenen, el que diu l’anunci d’Apple sobre l’economia mundial hauria de preocupar els inversors de tot arreu.

“El problema va més enllà de la Xina”, diuen alguns experts

La notícia de la retallada de previsions d’Apple era el gran tema de conversa als parquets de tot el món. La companyia californiana va voler restringir el problema a la Xina. Alguns analistes, però, creuen que els problemes de vendes d’Apple no es limiten a aquest país. “El que passa a la Xina està passant en altres països: els usuaris mantenen el mòbil durant més temps i hi ha resistència als preus [que fixa Apple per als telèfons]”, assegurava ahir Andy Hargreaves, analista de Keybanc a Bloomberg. I va afegir: “No sembla que aquest fenomen es limiti exclusivament a un sol trimestre”.