Moody's revisarà una possible rebaixa del ràting d'Atlantia arran de l'ensorrament del pont de Gènova

L'agència de qualificació de crèdit Moody's revisarà una possible rebaixa del ràting d'Atlantia i les seves filials Autostrade i Aeroporti di Roma arran de l'ensorrament del pont Morandi, a Gènova. I és que l'entitat creu que la voluntat manifestada pel govern italià de retirar la concessió de l'autopista A-10 a Autostrade és un risc important. "La finalització d'aquest contracte tindria un impacte negatiu significatiu en Autostrade i Atlantia, especialment tenint en compte que dos terços de l'ebitda d'Atlantia procedeixen d'Autostrade", ha indicat Moody's.



Segons ha informat la firma en un comunicat, ha decidit revisar els ràtings Baa2 del deute sènior no garantit del hòlding d'infraestructures italià, així com el seu programa d'emissió de bons en euros a mitjà termini. A més, Moody's també revisarà les notes Baa1 del deute garantit i no garantit de l'aeroport de Roma per la connexió establerta entre la qualitat del crèdit de la instal·lació i el de la seva matriu, Atlantia.