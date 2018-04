El deute de les famílies s'estanca el 2017: es redueix al ritme més baix dels últims set anys

El 2017 va ser l'any que les famílies van reduir menys deute dels últims set anys. El passiu de les llars espanyoles es va situar en 774.508 milions d'euros, menys d'un 1% que l'any anterior. En canvi, el 2016 s'havia reduït a un ritme de l'1,4%, mentre que l'anterior havia sigut del 2,7%. Així doncs, el procés de desendeutament de les famílies, quan els preus comencen a pujar contràriament als salaris, s'ha refredat. Les famílies han dedicat els últims anys a reduir el passiu que tenen acumulat, però cada vegada mostren menys capacitat per fer-ho.





Però, al mateix temps, les famílies espanyoles van elevar fins als 1,37 bilions d'euros la seva riquesa financera neta el 2017, cosa que suposa un augment del 3,8% respecte al 2016 i un increment similar al que havia tingut l'any anterior. Però el ritme amb què han avançat aquests actius ha afluixat respecte al que havia tingut els primers anys de la sortida de la crisi. Per exemple, el 2015 va créixer per sobre del 7%. Tot i això, les famílies aconsegueixen acumular més actius financers malgrat que els salaris van continuar estancats a Espanya el 2017 i, en la majoria de casos, van patir una nova pèrdua de poder adquisitiu perquè la inflació va créixer més.

Així ho demostren les dades publicades aquest dilluns pel Banc d'Espanya, que revela com la riquesa de les famílies espanyoles es manté en nivells lleugerament superiors als d'ara fa 10 anys, just abans del principi de la crisi. Principalment, les llars han anat reduint el seu nivell d'endeutament al llarg d'aquest període de crisi. Abans de descomptar l'endeutament, les famílies van registrar uns actius financers de 2,14 bilions d'euros. Segons el Banc d'Espanya, l'augment ve donat principalment per la millora dels preus dels actius de renda variable i per la compra neta d'actius financers de 30.000 milions durant l'últim any.

¿En quins components tenen repartides les famílies aquesta riquesa financera? Doncs, segons les dades del Banc d'Espanya, un 40% en efectiu i dipòsits, un 26% en participacions en capital, un 16% en assegurances i fons de pensions, i un 15% en participacions en fons d'inversió. Aquest últim va ser el que més va créixer, amb un augment d'1,3 punts percentuals.