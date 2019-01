Els salaris dels directius i càrrecs intermedis tornen a pujar, però no el dels treballadors

Els directius i els càrrecs intermedis són els únics que han experimentat un increment salarial l'últim any, amb un augment del 2,48% i el 2,65%, respectivament. Els treballadors, en canvi, mantenen pràcticament el mateix sou (la pujada ha sigut del 0,11%), tot i tenir una retribució molt més baixa.

És una tendència semblant a la dels últims anys, segons recull l'informe 'Evolució salarial 2007-2018' que ha presentat aquest dijous l'escola de negocis Eada i la consultora ICSA Grupo. "És preocupant que el creixement que ha registrat l'economia durant els últims quatre anys no s'hagi materialitzat en una millora de la retribució dels treballadors, i que encara hi hagi més de tres milions d'aturats a Espanya", ha lamentat el president d'ICSA Grupo, Ernest Poveda.

Per capgirar la situació, tant Poveda com el professor d'Eada Jordi Costa proposen que una part de la retribució salarial dels treballadors sigui variable, tal com tenen els directius o els càrrecs intermedis, un aspecte que no veuen amb bons ulls els sindicats.

Respecte a l'augment del salari mínim interprofessional (SMI), el professor d'Eada ha destacat que només beneficiarà un 4% dels assalariats. "Tot i així, s'haurà d'esperar quin efecte tindrà sobre l'ocupació i la negociació col·lectiva", ha dit.