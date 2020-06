El sector tecnològic és el principal punt fort de Barcelona davant la crisi, i el turisme, la baula feble

El teixit d'empreses tecnològiques i els centres de recerca són el principal punt fort de Barcelona per afrontar la crisi econòmica derivada del coronavirus, segons un estudi de l'escola de negocis Iese sobre la situació de la capital catalana davant de la pandèmia. L'informe conclou que, si bé té sectors ben col·locats, la ciutat també té indústries que patiran fortament l'impacte del covid-19, sobretot el turisme i el comerç.

L'estudi, coordinat pel professor de l'Iese Xavier Vives, recull les opinions de 27 economistes catalans destacats, que treballen en diverses universitats i centres de recerca, com per exemple Marian Vidal, de la Universitat de Sydney, Andreu Mas-Colell, de la UPF, Alfredo Pastor, de l'Iese, o Germà Bel, de la UB. Els acadèmics analitzen la situació amb què Barcelona afronta la crisi del coronavirus des d'un punt de vista econòmic i proposen diversos canvis.

A l'hora d'afrontar la crisi del covid-19, Barcelona "surt d'una posició mixta", diu l'estudi. El text destaca que "per una banda disposa d'una bona xarxa de centres d'investigació i serveis mèdics, així com un teixit de start-ups digital incipient però significatiu", i també compta amb "iniciatives innovadores que poden configurar una smart city utilitzant la tecnologia digital".

Segons els economistes consultats per a l'informe, aquests sectors són els que sortiran menys mal parats de la crisi i els que, a més, presenten més oportunitats de creixement en un futur proper, ja que no es veuen afectats per mesures contra l'expansió de la pandèmia -com el confinament- i, fins i tot, la situació actual els suposa una oportunitat, sobretot en sectors com ara la tecnologia biomèdica o la recerca en medicina.

A l'altre costat de la balança, però, Barcelona té una forta dependència del turisme i un teixit comercial extens format per empreses petites i mitjanes. Aquests dos sectors, que a més estan estretament relacionats entre ells, són dos del punts més febles de l'economia de la ciutat. "A curt termini l'impacte en el turisme, l'hostaleria i el tràfic aeri és i serà molt fort, i a mitjà termini, incert, depenent de la memòria de la crisi del covid-19, la por al contagi i possibles rebrots", indica l'estudi.

"La importància del turisme a la ciutat de Barcelona fa que calgui replantejar l'estratègia i els pesos dels diferents sectors econòmics a la ciutat per fer-la menys depenent de pertorbacions externes", afegeix. És per això que remarca la necessitat de la indústria turística d'"evolucionar cap a un turisme de més qualitat", al mateix temps que s'aposta per "diversificar" l'activitat econòmica tot "afegint pes a sectors tecnològics i indústries netes".

L'estudi aposta per ampliar l'àrea d'actuació política al conjunt de l'àmbit metropolità, ja que actualment els diversos municipis de l'àrea metropolitana ja representen un únic pol econòmic. "L'àrea metropolitana és precisament on s'ha de desenvolupar la resposta a la crisi", diu l'estudi, perquè "les fronteres entre municipis són artificials". "En cada aspecte, com el transport, l'habitatge, el medi ambient, la indústria o la cultura, la dimensió metropolitana és crucial. S'hauria, doncs, d'enfortir el govern metropolità", conclou l'informe.