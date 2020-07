El sector turístic català perd els seus principals mercats

Al sector turístic català se li complica encara més l'escenari. Les recomanacions de no viatjar a Espanya o específicament al Principat de quatre dels 10 països que més visitants hi aporten és l'últim dels obstacles per a la seva recuperació. França, que segons Idescat és el país on Catalunya té més èxit (4 milions de francesos van visitar Catalunya el 2019) va avisar divendres que recomanava als seus ciutadans no viatjar pel repunt de casos de covid-19. El Regne Unit, que amb 2 milions de persones que van visitar Catalunya el 2019 és el segon en el rànquing, s'hi ha sumat aquest cap de setmana i ha recuperat la mesura de la quarantena obligatòria per a qualsevol viatger que arribi d'Espanya. Entre tots dos països aporten el 31,5% del turisme del Principat.

No són els únics que han decidit assenyalar aquesta destinació amb un semàfor vermell. Bèlgica utilitza aquest sistema de colors per informar als ciutadans dels llocs on és segur viatjar, i malgrat que Espanya apareix entre el conjunt de països amb llum verda, el departament de Política Exterior del país recomana extremar la precaució si el viatge és a Catalunya, l'Aragó, el País Basc, Navarra, La Rioja o Extremadura, i prohibeix directament viatjar a Lleida i a Osca. Per a Catalunya això suposa el risc que els turistes del setè país que més visitants aporta al territori (300.000 persones l'any passat) s'ho pensin dues vegades abans de venir. I el mateix passa amb els noruecs: el seu govern ha implantat també una quarantena obligatòria de 10 dies per a qualsevol persona que arribi d'Espanya. En total, van venir mig milió de persones procedents dels països nòrdics el 2019.

L'escenari, en definitiva, no és gaire encoratjador. De fet, el president de la Mesa del Turisme, Joan Molas, ha assegurat aquest dilluns mateix que aquesta mena de mesures i recomanacions són "un desastre en tots els sentits". En una entrevista a Cadena SER ha situat les pèrdues del sector a finals d'any en 120.000 milions d'euros al conjunt d'Espanya.

El calendari de vols es manté

De moment, però, tots aquests moviments no estan alterant els plans de les aerolínies. Cap de les companyies líders en operacions a l'aeroport del Prat descarta que això passi en el futur però, de moment, tant Vueling com Ryanair i EasyJet mantenen el calendari per a l'agost. La catalana diu que no ha cancel·lat cap vol i que no té previst fer-ho. Els trajectes de British Airways també segueixen intactes, encara que aquesta aerolínia faci declaracions més contundents: “Estem molt decebuts –manifesten–. Això aboca els plans de milers de ciutadans britànic al caos”. L'impacte en una indústria amb molts problemes, diuen, és innegable. Ara bé, fonts del sector consultades per l'ARA expliquen que difícilment això es traduirà en una allau de cancel·lacions immediates perquè, al tractar-se en la majoria de casos de recomanacions, molts clients triaran volar de totes maneres.