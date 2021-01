La segona reunió dels ERTO acaba sense acord

“Es vol tancar molt aviat”, van insistir fonts de la taula de negociació sobre la pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) aquest dilluns en acabar la segona reunió, de més de dues hores. La fumata blanca, però, no va arribar i el pròxim intent serà dijous al migdia, quan govern espanyol, sindicats i patronal s’han tornat a emplaçar per seguir negociant. Tot perquè la CEOE manté la voluntat d’acabar amb l’article que obliga les empreses a tornar les exoneracions de tota la plantilla si acomiada un empleat en els sis mesos després d’aixecar l’ERTO, com va avançar l’ARA. Fonts de la patronal reconeixen que no és una negociació com les anteriors: “El text base ja el tenim”. Ara bé, matisen que “a vegades amb un sol punt t’hi pots passar dies” i de fet no confien poder parlar d’acord fins a finals d’aquesta setmana, ja que reconeixen que aquest és el gran escull.

Els sindicats, però, han tancat la porta a la proposta i des del ministeri de Treball estan més a prop dels seus postulats que no pas dels de la patronal. És a dir, el govern espanyol es manté en la postura de destinar diners públics a assumir les exoneracions a canvi de garantir llocs de treball. De fet, aquesta és la gran por dels treballadors: què pot passar un cop passats els sis mesos de prohibició d’acomiadaments dels ERTO, o si les empreses no es veuen obligades a assumir el cost total de les exoneracions si no compleixen aquest punt? Aquí la paraula atur pren protagonisme. La patronal ja ha avisat que “ajustar les plantilles” serà imprescindible. Des del ministeri de Treball, però, volen esvair aquest fantasma sigui com sigui i l’opció és a través d’aquest article.

La factura dels ERTO arribava al novembre a 13.400 milions d’euros i tot indica que augmentarà si es té en compte l’increment de les restriccions per afrontar la segona i tercera onades de la pandèmia i una campanya de Nadal a mig gas, escenaris que situen el mercat laboral a Espanya com un dels més desgastats de la zona euro a causa del covid.

On sí que hi ha consens social entre govern espanyol, patronal i sindicat és en prorrogar els ERTO fins al 31 de maig. I també en relació amb l’agilització dels tràmits burocràtics, proposada pel ministeri, com va explicar aquest diari divendres passat. En concret, l’esborrany que hi ha damunt la taula, al qual ha tingut accés l’ARA, i que aquest dilluns van discutir els agents socials, permet a les empreses un canvi automàtic dels ERTO. És a dir, les companyies no haurien de presentar una nova sol·licitud i per a tota la plantilla, sinó una declaració responsable en cas de canviar la tipologia de l’ERTO que estiguin aplicant, per exemple, de força major a limitació de l’activitat. Això ha de permetre agilitzar el procés administratiu. La reunió va empalmar amb una altra entre la ministra de Treball i els principals líders sindicals i de les patronals sobre el futur laboral. En aquesta trobada, Treball els va traslladar les mesures que vol plantejar a Brussel·les, però sense cap concreció.