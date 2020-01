Els sindicats de Nissan temen perdre també la producció de la furgoneta elèctrica

Alerta màxima als comitès d'empresa de Nissan a Espanya. Després de l'anunci que es deixarà de fabricar el model pickup per a Mercedes a la Zona Franca (la X Class), els responsables sindicals de la companyia temen perdre també la producció de la furgoneta elèctrica e-NV200.

L'explicació l'han donat els representants dels sindicats amb representació a l'empresa: CCOO, UGT, USOC-Sigen i CGT. La producció de la NV200 amb motor de combustió, que es feia a la Zona Franca fa poc més d'un any, es va traslladar a una fàbrica de Renault a França perquè comparteix plataforma amb el model Kangoo de la marca del rombe. A finals d'any o començaments del pròxim, Renault vol llançar al mercat la versió elèctrica d'aquesta furgoneta i, atenent als precedents, seria lògic que la producció es concentrés a França.

Els comitès d'empresa de la marca japonesa a Espanya han fet front comú davant la situació de l'empresa per la pèrdua de producció, no només a la Zona Franca (que és la fàbrica principal), sinó també a Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca, Àvila i Cantàbria. Per això han demanat el suport de les administracions i han anunciat l'inici de mobilitzacions, la primera dimarts que ve davant del consolat del Japó a Barcelona. "Estem disposats a fer el que sigui necessari. Anirem on hàgim d'anar. No pararem fins que tinguem una solució positiva per a tots els centres", ha afirmat en roda de premsa el representant de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz.

Els sindicalistes creuen que les fàbriques poden ser rendibles si Nissan els assigna la producció d'algun model nou, però no descarten el tancament. "No cal ser gaire intel·ligent per veure-ho, les nostres fàbriques són cada cop menys productives perquè no tenim cotxes per fer", ha dit Miguel Ángel Boiza, de CCOO, que a més ha recordat que 25.000 famílies (entre ocupació directa i indirecta) viuen de Nissan a Espanya. "No ens ho han dit, però o ens assignen un cotxe o ens tanquen", ha dit Boiza.

A més, els representants dels comitès d'empresa tenen clar que l'aliança de Nissan amb Renault i Mitsubishi "ha perjudicat" la marca nipona a Europa. "Renault s'endú la fabricació de models de Nissan, però Nissan no s'endú la fabricació de models de Renault", ha dit Boiza, que a més ha indicat que "el govern francès [que és accionista de Renault] interfereix perquè no tanquin les plantes franceses, en les quals hi ha sobrecapacitat de producció". A més, no hi ha confiança que Nissan faci el 2023 la inversió de 70 milions d'euros en una nova planta de pintura a la Zona Franca, ha dit Boiza. "No faran una planta de pintura si no hi ha cotxes per pintar", ha dit el dirigent sindical.

La fàbrica de la Zona Franca, la més important de Nissan a Espanya, ha anat perdent càrrega de treball de manera gradual en l'últim any, i el maig del 2019 va pactar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que va afectar 600 persones, amb prejubilacions i baixes incentivades. El degoteig de baixes i la caiguda de la producció han sigut també una constant en els últims anys a Àvila, que ha deixat de fabricar camions després de 60 anys i s'ha reconvertit en un centre de recanvis de peces, i a Cantàbria, que produeix també components.

Un nou marc a l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi

La reunió dels sindicats de Nissan a Espanya ha coincidit amb la cimera al Japó dels màxims representants de l'aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Una aliança que busca redefinir-se per girar full a l'època de Carlos Goshn com a primer executiu, però amb una situació d'interinatge a Renault (on Luca de Meo serà el director general a partir del juliol) i a Nissan, amb un conseller delegat en funcions.

A la cimera s'ha parlat de crear un nou marc de l'aliança per fer-la més forta i competitiva, reforçant els models de col·laboració, però també donant el lideratge a cada marca en una zona: Renault a Europa, Nissan a la Xina i Mitsubishi al Sud-est Asiàtic. A més, s'ha decidit que Renault fabricarà a França un vehicle comercial per a Mitsubishi.