Els sindicats catalans també desembarquen a Amazon

“Només cal veure d’on ve: Amazon té un model antisindicalista”, diu un treballador català del gegant del comerç electrònic que demana mantenir l’anonimat. La multinacional nord-americana ja fa diversos anys que inunda el continent europeu amb els seus centres logístics: instal·lacions de milers de metres quadrats amb grans plantilles de treballadors i una càrrega de feina frenètica. Però a Europa l’empresa ha topat amb una diferència clau respecte a la seva activitat als Estats Units. El teixit sindical i els convenis col·lectius de països com Espanya, Itàlia o Alemanya han obligat Amazon a asseure’s a la taula de negociació per millorar condicions laborals i afrontar les primeres vagues de la seva història.

Ara el centre logístic més important de la companyia a Catalunya, al polígon Mas Blau del Prat de Llobregat, serà el pròxim a fer el pas cap a la sindicalització, segons ha pogut saber l’ARA de fonts sindicals. Els treballadors del magatzem van constituir dimecres passat la mesa per posar en marxa les primeres eleccions sindicals del centre de treball, que dona feina a més de 1.000 persones, principalment mossos i tècnics especialitzats en logística. A mitjans de novembre, la plantilla haurà d’escollir un comitè d’empresa de 23 empleats per arrencar les negociacions amb Amazon. “Els centres es van obrir més tard, però a poc a poc s’està aconseguint”, expliquen des de CCOO.

Fins ara el de Castellbisbal era l’únic centre de la multinacional a Catalunya que comptava amb un comitè d’empresa propi. Tot i així, cal tenir en compte que aquest magatzem té una plantilla de tan sols un centenar de treballadors, lluny del volum d’empleats del Prat. La instal·lació es dedica exclusivament a les comandes del servei Amazon Pantry de productes de rebost per als mercats del sud d’Europa, sobretot França i Itàlia. “Anem amb peus de plom. Fins ara hem pecat de novells”, avisa un membre del comitè. Els treballadors ja han xocat amb Amazon per les jornades laborals en cap de setmana -és quan hi ha més comandes d’alimentació-, però han aconseguit negociar amb l’empresa “un petit bonus” d’uns 100 euros al mes per compensar-ho.

Precisament, aquesta també és una de les primeres batalles que vol guanyar la plantilla del Prat. “El conveni de Barcelona diu que no es pot treballar en cap de setmana sense acordar-ho amb la representació dels treballadors. Però ara s’estan treballant tots sense que hi hagi comitè”, explica a l’ARA Douglas Harper, delegat de CCOO al magatzem que té Amazon a San Fernando de Henares (Madrid). El sindicalista reivindica que aquests torns s’haurien de compensar, per exemple, amb primes econòmiques que de moment la companyia no paga.

Entre la plantilla dels centres d’Amazon, amb tot, encara hi ha reticències a l’hora d’arrencar el contacte amb els sindicats. “No tothom s’hi vol posar”, apunta un dels treballadors. De fet, a l’empresa hi conviuen dues realitats laborals amb condicions molt diferents: d’una banda, els empleats dels magatzems logístics; i, de l’altra, les oficines d’atenció als clients i pimes com la que va obrir Amazon al districte barceloní del 22@. “L’empresa s’encarrega que no hi hagi interacció. Els white collar [nom amb què es coneixen els empleats d’oficina] també ho passen malament, però en altres sentits com la pressió psicològica”, explica el representant sindical de CCOO a la companyia.

En el cas de San Fernando de Henares, els treballadors ja sumen dues convocatòries de vaga en un any. L’origen del conflicte és la decisió de l’empresa de passar al conveni sectorial de Madrid un cop va expirar el propi, cosa que, segons el comitè, els retallava les condicions laborals. Ara aquest debat ha arribat als tribunals, però el jutge va endarrerir el litigi i encara no hi ha resolució. Tot i així, Harper avança que l’empresa té altres fronts oberts, sobretot pel que fa a la seguretat i la higiene laboral. “Fa sis anys i mig que estem sense quantificar els danys ni aprovar mesures per fomentar la salut al lloc de treball”, explica. És per això que no descarten tornar-se a mobilitzar de cara a la campanya de descomptes del Black Friday.

Increment del sou mínim

Malgrat els enfrontaments amb els sindicats europeus, Amazon va fer un gest la setmana passada per combatre les crítiques sobre la precarietat dels seus sous. La companyia va incrementar el salari mínim dels seus treballadors als Estats Units i el Regne Unit. En els cas dels empleats nord-americans, passaran a cobrar 15 dòlars a l’hora, mentre que els britànics guanyaran 10,50 lliures a Londres i 9,50 a la resta del país. En el cas de Catalunya, el salari mínim per conveni se situa al voltant dels 19.000 euros anuals.