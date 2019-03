Els sindicats convoquen una vaga indefinida a Codorníu per protestar per l'acomiadament de 79 empleats

Els treballadors de Codorníu han anunciat aquest dimecres una vaga indefinida a partir del 8 d'abril per protestar per la "posició immobilista" de la direcció de l'empresa en relació amb la negociació de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afecta 79 dels seus 700 treballadors, ha informat Efe.

Segons CCOO, els sindicats han previst un calendari de mobilitzacions que comença avui dimecres i continuarà el 3 d'abril amb una jornada de vaga, que es convertirà en indefinida a partir del 8 d'abril. Les dues convocatòries de vaga es registraran aquest dimecres al departament de Treball.

Les principals reivindicacions de CCOO són la negociació amb caràcter urgent de les mesures plantejades en l'ERO presentat per la direcció, amb la finalitat de concloure el període de consultes amb un acord que redueixi l'"impacte traumàtic" de les extincions de contracte. CCOO també vol un pla industrial que garanteixi la viabilitat de l'empresa, i per això ha exigit una comissió de treball formada per la representació dels treballadors i l'empresa.

La direcció de Codorníu va anunciar aquest mes un nou ajust de plantilla que afectarà 79 dels seus 700 treballadors, en el marc d'un pla estratègic que busca recuperar el creixement. L'empresa cavista ja va dur a terme un altre ERO, el 2017, que va afectar 71 treballadors.

El fons nord-americà Carlyle va adquirir el 55% de Codorníu l'octubre del 2018, per 390 milions d'euros. A més, la companyia es fusionarà amb uns altres cellers catalans, Gleva, també comprats per Carlyle a la tardor.