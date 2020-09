La macrofusió CaixaBank-Bankia sacseja el mercat i deixa el Sabadell en el punt de mira

El Banc Sabadell ha estat durant llargs mesos jugant una partida d’escacs per atacar una fusió amb Bankia en què més aviat era comprador, però ha tornat de l’estiu sabent que el seu futur és més aviat el de ser comprat. Amb les conseqüències que això comporta. “CaixaBank ho ha fet molt bé i ens ha posat molta pressió a sobre”, assumeix una font del Banc Sabadell.

Desapareguda l’opció de Bankia (dilluns vinent els consells de les dues entitats implicades en la macrofusió de l’any votaran a favor de l’operació), els ulls s’han girat cap al Banc Sabadell. La caiguda de la valoració de l’entitat (pel Brexit, que va afectar la filial britànica TSB, i per la situació global del sector) amenaça els passius del seu balanç. El mercat té tan clar que després de Bankia arriba el torn del Sabadell que des de divendres les seves accions han pujat un 22%, més fins i tot que les de la mateixa CaixaBank.

Fonts financeres expliquen que la situació del Sabadell ha arribat al punt que resulta inevitable pensar en una fusió amb un gran, perquè no en tindrà prou de menjar-se un petit per remuntar. I això vol dir que només el Santander i el BBVA poden llançar-se a comprar el banc que presideix Josep Oliu.

Trobades entre presidents

Segons han explicat diverses fonts a l’ARA, és el Banco Santander el que té avantatge en aquesta pugna, perquè ho necessita més i perquè ja hi ha treballat. Segons han explicat aquestes fonts, ja s’han produït reunions entre Ana Botín (presidenta de l’entitat d’origen càntabre) i el mateix Oliu. L’entitat catalana no ha volgut confirmar l’existència d’aquestes trobades, però fonts coneixedores del cas asseguren que en els últims temps s’han produït diverses reunions entre tots dos.

“El Santander té una espineta clavada amb Catalunya des de temps d’Emilio Botín, perquè aquí ha fet un paperot en els últims 40 anys”, assegura un destacat directiu del sector. Aquesta obsessió del Santander per Catalunya va augmentar quan el BBVA es va endur, per sorpresa, CatalunyaCaixa l’any 2014. Gràcies a aquell moviment el banc blau és el segon més important de Catalunya, mentre que el Santander queda lluny del podi. L’entitat dels Botín va passar per la crisi pràcticament sense compres, i l’únic gran moviment que ha fet ha sigut assumir l’enorme bola en què s’havia convertit el Banco Popular.

Però resulta impossible parlar del Santander sense esmentar el seu arxirrival, el BBVA, i aquest cas no és una excepció. Algunes veus apunten que el banc presidit per Carlos Torres també vol intentar empassar-se el Sabadell i que fins i tot té els números de l’operació fets. Enmig de la convulsió del sector financer dels últims dies, també hi ha hagut rumors que el BBVA podia mirar de millorar l’oferta de CaixaBank per Bankia, cosa difícil de creure pel paper del govern espanyol en l’operació i perquè no es coneix encara què ofereix el banc català.

L’operació amb el Santander és la més probable, i al Sabadell hi ha veus que ho veuen clar: “Pot passar en quatre mesos o potser en un any”. Aquestes veus recorden que l’operació generaria pocs acomiadaments per l’escassa implantació del Santander a Catalunya i per la seva orientació a grans empreses, quan el Sabadell té, sobretot, pimes.

I una altra font explica que les noves fusions són “inevitables”, perquè “si la ministra necessita que algú compri un banc amb problemes, necessita que els grans estiguin sans per poder fer-ho”.

Iglesias: “Vaig perdre la discussió”

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, va admetre aquest dimarts que va “perdre” la discussió que mantenia amb el president Pedro Sánchez sobre la necessitat de mantenir Bankia com un banc públic abans de la seva presumible absorció per part de CaixaBank. “Li vaig insistir molt a Sánchez; vaig perdre la discussió. Amb 35 diputats no vaig poder arribar més lluny i vam acordar que convertiríem l’ICO en un banc públic”, va explicar Iglesias. El líder d’Unides Podem va afirmar també que pressionarà perquè l’Estat, a través del FROB, mantingui la seva participació dins de Bankia després de la fusió.

El Govern albira problemes de concentració

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va explicar dimarts que l’executiu català estudiarà demanar un informe a la Comissió Europea sobre la fusió de CaixaBank i Bankia, perquè els preocupa el grau de concentració bancària.

A més, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu català, Budó va anunciar que el Govern ha demanat als serveis jurídics del departament d’Economia que estudiïn “la possibilitat de sol·licitar un informe a la Comissió Europea sobre el grau de concentració bancària per territoris a l’Estat” amb motiu de la imminent macrofusió.