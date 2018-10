Els socis de Grandvalira fan les paus i aparquen la dissolució

Els socis de Grandvalira no tan sols han arribat a un acord per evitar la dissolució de l'estació d'esquí més gran del sud d'Europa, sinó que han apostat per la seva expansió. Segons han confirmat aquest dilluns Ensisa i Saetde, els dos accionistes del complex andorrà, s'han compromès a mantenir la marca de manera "indefinida". No obstant això, les dues parts també han pres precaucions en cas d'un futur trencament de relacions en els pròxims deu anys. Si això passés, Ensisa i Saetde prolongarien el funcionament de Grandvalira durant dos anys.

Més enllà de signar la pau, els dos socis del complex han acordat ampliar les seves instal·lacions. En l'anunci d'aquest dilluns, Grandvalira ha confirmat l'adhesió de l'estació d'Ordino Arcalís i ampliaria així a 240 quilòmetres la quantitat de superfície apta per esquiar (fins ara eren 210 quilòmetres).

El director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, ha reconegut a l'agència Europa Press que "el manteniment de la marca durant almenys una dècada" aporta "estabilitat" i permet seguir fomentant Grandvalira com a "gran destinació de neu".

El gegant andorrà va néixer l'any 2003, fruit de la fusió entre les estacions de Pas de la Casa - Grau Roig i Soldeu - El Tarter. Des de llavors, però, les desavinences entre la direcció van anar creixent fins al punt que, el juliol de l'any passat, Ensisa i Saetde van anunciar la seva dissolució.