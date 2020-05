Pla europeu per equilibrar el salvavides econòmic alemany

Les empreses alemanyes tenen tots els números de sortir d'aquesta crisi amb avantatge respecte als seus competidors europeus. Segons xifres de la Comissió Europea, Alemanya ha destinat fins a 996.000 milions d'euros a mesures considerades ajudes d'estat a les seves empreses. Equival al 29% del seu PIB i supera de llarg la resposta que ha donat qualsevol altre país europeu. Al seu costat, els 27.000 milions que hi ha destinat Espanya es fan encara més petits perquè suposen només un 2,2% del PIB. Vist el gran desequilibri i els riscos que suposa per al mercat únic, Brussel·les preveu destinar part del pla econòmic de resposta a neutralitzar aquestes diferències a través d'un instrument europeu per recapitalitzar empreses amb problemes d'insolvència que preveu mobilitzar fins a 600.000 milions gràcies a 31.000 milions del total de 750.000 milions del pla de recuperació.

Una de les àrees on la Comissió Europea té veritables competències d'actuació és en la de preservar la lliure competència i el mercat únic a través del control de les ajudes d'estat i les fusions entre empreses. Però el mateix executiu comunitari ha flexibilitzat temporalment aquestes normes per permetre que els estats salvin les seves companyies. Així, res impedeix que els governs apliquin la barra lliure d'ajuts (en forma diversa, però sobretot avals i garanties) per impedir que les empreses s'ofeguin. Així és com Brussel·les ha autoritzat prop de dos bilions d'euros en ajuts dels diferents governs de la UE, però el fet és que d'aquests ajuts el 47% els ha concedit Alemanya.

¿Com s'explica que si no hi ha impediments normatius (ni límits als ajuts, ni al dèficit) països com Espanya no hi hagin posat més diners? Com admet la mateixa Comissió, pot ser o bé per "preferències polítiques" o per la capacitat fiscal. Alemanya va tancar el 2019 amb superàvit i Espanya amb un dèficit lleugerament inferior al 3%. Per molt que l'Estat pugui incrementar el dèficit sense límit, el govern espanyol no sembla voler endeutar-se més, conscient que després s'ha de retallar. Però això comporta grans diferències dins del mercat únic europeu, on empreses espanyoles i alemanyes haurien de competir en igualtat de condicions. Per això Brussel·les vol compensar la gran diferència entre la mida del salvavides alemany i els de la resta amb un mecanisme europeu.

Aquest mecanisme es diu Instrument de Suport a la Solvència. No és un fons amb diners a disposar per les empreses, sinó una eina per incentivar les inversions privades a empreses amb necessitat de capital. Funcionaria a través del Banc Europeu d'Inversions (BEI) amb l'aval de 31.000 milions d'euros del fons de recuperació europeu (els diners que s'emetrien amb deute comú de la Comissió). A partir d'aquí, a través de diferents mecanismes d'avals i garanties (els anomenats multiplicadors) s'espera arribar a mobilitzar fins a 300.000 milions els propers dos anys. Brussel·les vol deixar clar que la Comissió no està entrant en el capital de les empreses de manera directa, sinó que estimularà que, per exemple, fons d'inversió recapitalitzin les empreses en qüestió. Hi hauria condicions, com ser empreses amb seu europea, i també d'altres vinculades als objectius ambientals.

Però els diners que es necessiten són més. La Comissió calcula que el sector privat perdrà fins a 720.000 milions d'euros a tota la UE aquest 2020 sobre l'escenari actual. Si empitjora la situació o hi ha un segon rebrot la xifra podria disparar-se fins a superar el bilió. Els sectors més afectats serien el turisme (171.000 milions), la construcció (113.000 milions) i l'automoció (91.000 milions).

Per això Brussel·les preveu encara un altre reforç per al sector privat. D'una banda, la Comissió proposa augmentar fins als 15.300 milions d'euros l'antic pla Juncker per intentar aconseguir fins a 240.000 milions d'euros d'inversions. A aquesta pota caldria afegir-hi un nou mecanisme per prioritzar "inversions estratègiques", amb 15.000 milions d'euros del pressupost per apuntalar inversions de fins a 150.000 milions en un seguit d'empreses considerades clau perquè la Unió Europea surti d'aquesta crisi amb més "sobirania econòmica". Haurien de ser empreses amb seu a la UE i activitat principalment europea, i dedicades a sectors com el sanitari o el farmacèutic, l'aeronàutic, la biomedicina, la nanotecnologia, la intel·ligència artificial o les energies renovables i l'emmagatzematge elèctric, per exemple.