Una empresa canadenca compra la ‘start-up’ barcelonina ADman Media per 12 milions d'euros

Les 'start-ups' nascudes a Catalunya durant la crisi segueixen sent atractives per als seus competidors estrangers. L’última adquisició s’ha produït aquesta setmana: la canadenca AcuityAds ha comprat la barcelonina ADman Media, una companyia de publicitat nascuda el 2010. La compra s’ha fet per un màxim de 12 milions d’euros, segons va comunicar AcuityAds el dimecres al supervisor de la borsa de Vancouver, on cotitza la companyia.

La major part del preu de compra està supeditada a determinats objectius. Els accionistes d’ADman Media rebran un pagament inicial d’1,7 milions d’euros, mentre que la resta de diners (fins arribar als esmentats 12 milions) són variables:la meitat estan supeditats a l’assoliment d’uns objectius determinats de facturació, i l’altra meitat a objectius de beneficis. Tots els pagaments es faran en metàl·lic.

Els tres fundadors d'ADman Media: Marcos Luengo, Josep Maria Tribó i Víctor Sala.

Els dos principals accionistes de l’empresa catalana són Marcos Luengo i Josep Maria Tribó: entre tots dos controlen un 53,28% del capital, repartit a parts iguals. Luengo i Tribó van fundar la companyia junt amb Víctor Sala, que també és accionista de la companyia, tot i que amb una participació no especificada. El fons Inveready també n’és accionista a través de dos dels seus vehicles d’inversió:una de les participacions d’Inveready controla el 17,23% de la companyia, mentre que la magnitud de la segona participació és secreta.

El model de negoci

El negoci d’ADman consisteix en el que s’anomena video supply-side platform. Què vol dir això? Bàsicament, consisteix en una plataforma que suministra vídeos de publicitat per a formats online. La tecnologia que ha desenvolupat ADman permet distribuir aquests vídeos i, a més, segmentar les campanyes de publicitat al perfil del client final al qual vol arribar la companyia anunciant i, fins i tot, interactuar amb ell.

ADman opera majoritàriament en països hispanoparlants. L’any passat, el 55% de la seva facturació venia d’Europa (sobretot Espanya, però també França) i el 45% restant a Llatinoamèrica i elsEstats Units. En concret, té oficines comercials a l’Argentina, el Brasil, Xile, Colòmbia i Mèxic, segons la informació publicada per l’empresa compradora. Ara bé, els resultats d’ADman més recents que es poden consultar són del 2015. Aquell any, la companyia va facturar quasi 5 milions d’euros, un 11% més que en l’exercici anterior, i va guanyar 140.000 euros, segons la informació dipositada al Registre Mercantil. En aquell exercici la companyia tenia 40 treballadors.

Compra abortada el 2016

ADman ja va estar a punt de ser adquirida el 2016, quan la també barcelonina Agile Content va firmar un acord d’intencions per comprar-la. En aquell moment es va especular que la compra podria estar valorada en 8 milions d’euros. Finalment, però, l’operació no es va acabar completant per motius que mai es van explicar.

Marcos Luengo, que a més de fundador també és conseller delegat d’ADman, va assegurar que la integració li permetrà accedir a l’àmplia base de clients que AcuityAds té als Estats Units. L’empresa canadenca, al seu torn, va valorar el fet que ADman estigui especialitzat en el públic hispanoparlant, de creixent importància als EUA.