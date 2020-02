Una empresa catalana vol llançar les primeres cremes solars intel·ligents

Ha sigut un any que ha passat a la velocitat de la llum per a Roka Furadada. El març del 2019 naixia aquesta empresa de la mà de Judit Camargo. En 11 mesos ha sabut el que és ser premiada en instàncies internacionals, ha rebut diversos ajuts públics i ha despertat l'interès dels potencials clients. En aquest temps, segons ha sabut l'ARA, ja ha captat prop de 500.000 euros. La raó de tot plegat potser és el producte que té entre mans.

Aquesta start-up del sector químic treballa per poder portar al mercat cremes solars intel·ligents. Com explica la seva impulsora, "malgrat que es posi crema, la gent se segueix cremant, especialment en exposicions curtes i exhaustives a l'estiu". El producte que té entre mans "s'activa més quan hi ha més radiació solar, és un filtre progressiu, com si parléssim d'ulleres de sol polaritzades".

Les cremades a la pell com a conseqüència del sol, afegeix, són un problema que va a més: un terç dels càncers són de pell, amb més de tres milions de casos anuals. A més, en la seva modalitat més greu, el melanoma, més del 65% dels casos es consideren conseqüència directa de la sobreexposició al sol.

A més d'aquesta adaptabilitat de la crema, l'empresa també treballa perquè el producte ofereixi a l'usuari una finestra de 20 minuts d'exposició en què el sol sí que arribi a la pell, de manera que es previngui el dèficit de vitamina D per l'ús de les cremes solars. Aquest avenç encara està lluny, però l'adaptació de la crema al sol que hi ha ja està testada i està pendent de ser registrada.

El model de negoci de Roka Furadada, que té ara per ara tres treballadors, passa per comercialitzar el seu producte a empreses cosmètiques, particularment als Estats Units i a Europa. Segons explica Camargo, tant distribuïdors com fabricants ja li han fet arribar el seu interès.

Propietat intel·lectual pròpia

El principal actiu de l'empresa és la propietat intel·lectual que té sobre un projecte que va encetar la farmacèutica catalana Ferrer. La companyia, on havia treballat Camargo, va tancar el seu departament de recerca i desenvolupament en plena crisi. El grup dels Ferrer havia dedicat una forta inversió a aquesta investigació en concret.

La velocitat a què creix l'empresa no sembla tenir constriccions financeres a mitjà termini: la seva fundadora creu que aquest mateix mes pot tancar una nova injecció de 450.000 euros que l'acostaran molt a l'objectiu de captar un milió d'euros per poder portar el producte al mercat.