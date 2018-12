Les supermercats Dia es tornen a desplomar un 20% i la seva acció baixa dels 40 cèntims

La cadena de supermercats Dia ha tornat a caure més d'un 20% a la borsa espanyola aquest dimarts i la seva acció ja se situa per sota dels 40 cèntims d'euro. Al tancament de la sessió d'ahir, el principal índex borsari de l'Estat va confirmar que la companyia sortia del selectiu. Dia serà substituïda per la paperera Ence encara que els canvis no es faran efectius fins al 24 de desembre.

De fet, la capitalització de la companyia a la borsa ja no arriba als 300 milions malgrat que aquest indicador se situava per sobre dels 2.500 milions a principis d'any. La sortida de l'Íbex-35 coincideix amb el cessament efectiu del conseller delegat de Dia, Ricardo Currás, després de la dimissió de la seva presidenta, Ana María Llopis.