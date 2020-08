El suport del Govern a les cambres augmenta la tensió amb les patronals

La relació entre patronals i cambres de comerç està més tensa que mai. Els últims dies les dues patronals catalanes, Pimec i Foment del Treball -amb el suport dels sindicats UGT i Comissions Obreres- s’han oposat obertament a un decret llei sobre cambres que ha d’aprovar el Govern per ajudar els ens camerals durant la pandèmia del covid-19.

Ara mateix el Govern té a les mans dos projectes normatius diferents. Per una banda, hi ha una nova llei de cambres de comerç, i per l’altra, l’esmentat decret llei, considerat d’urgència. La llei, que encara trigarà mesos a arribar al Parlament, ha d’actualitzar el marc legal de les cambres, el seu finançament i la seva representativitat. El decret llei, en canvi, és el punt calent actual i té com a objectiu dotar de més recursos els ens camerals perquè facin front a la pandèmia, segons el departament d’Empresa.

Tot i que no hi ha una versió definitiva del decret, dissabte les dues patronals i els dos sindicats van emetre un dur comunicat contra el Govern en el qual l’acusen de donar a les cambres una representativitat que els pertoca a ells. Especialment, apunten que l’executiu català estaria vulnerant un altre decret, aquest aprovat al març també per la Generalitat, que estipula que sindicats i patronals són les entitats encarregades del diàleg social. Fonts de la Cambra, en canvi, apunten que aquesta norma del març “trenca l’ statu quo ” entre agents socials i cambres i que el nou decret llei el restauraria parcialment.

Davant l’oposició de patronals i sindicats, el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar dimarts que aturava l’aprovació del nou decret llei -previst per a aquesta setmana- i obria un procés de diàleg amb els quatre agents socials per aclarir el “malentès”. Per la seva banda, el president de la Cambra de Barcelona i del Consell de Cambres de Catalunya, Joan Canadell, qualifica d’“incomprensible” la posició de patronals i sindicats i assegura que no veu “cap problema” en el fet la norma expliciti que les cambres no tenen “cap voluntat” de participar en la “concertació social”.

Els punts de vista divergeixen també sobre el tempo de l’aprovació. Mentre Canadell espera que l’executiu doni llum verda al text aquest mateix agost, des de Foment del Treball creuen que el període estival farà que les converses amb el Govern -que encara no han començat- arrenquin al setembre.

Canadell va avisar fa unes setmanes que diverses cambres passen per greus problemes financers per culpa del covid-19. Els organismes camerals estan duent a terme programes de suport a empreses en un moment en què els han caigut els ingressos, la qual cosa els està portant els comptes al límit.

Per fer-hi front, a principis de juliol Torra va anunciar un paquet de 2,5 milions d’euros del pressupost de la Generalitat per donar suport a les cambres. Des del Govern afirmen que el nou decret llei només ha de canalitzar aquests fons i ha d’aclarir les atribucions de les cambres durant la pandèmia, sense entrar en altres qüestions de fons que discernirà la futura llei. L’aprovació del decret llei és, doncs, un compromís personal de Torra amb les cambres, tot i que el departament que les tutela és Empresa i que també cal el vistiplau del departament d’Economia per aprovar-ne la partida pressupostària. Per part de les cambres, és el mateix Canadell qui porta la negociació amb el Govern.

Bloqueig a Canadell

Fonts properes a les negociacions apunten que al centre de la discussió hi ha precisament la figura de Canadell, que és vist amb una oberta animadversió pels agents socials, sobretot les patronals. Sense anar més lluny, arran del comunicat dels agents socials, el mateix Canadell i el secretari general de Pimec, Antoni Cañete, van intercanviar retrets per Twitter.

Canadell presideix la Cambra barcelonina des que la candidatura independentista Eines de País va guanyar amb majoria absoluta les eleccions del 2019. La victòria va resultar un xoc per a l’establishment econòmic: la llista sobiranista va escombrar les altres candidatures, entre les quals n’hi havia que tenien el suport de Pimec o de la majoria de grans empreses del país, moltes de les quals estan associades a Foment.

A més, la figura de Canadell també té una gran quantitat de detractors en molts partits polítics, particularment entre els unionistes, cosa que pot dificultar la convalidació parlamentària del decret un cop l’aprovi el Govern, segons fonts coneixedores de les negociacions.