L'AMB suspèn la licitació de l'Aerobús, que està sota investigació de Competència

El consell de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), presidit per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha decidit aquest dimarts suspendre el procés de licitació de l'Aerobús –el servei d'autobusos entre Barcelona i les terminals 1 i 2 de l'aeroport del Prat–, que està sota una investigació de l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco). Aquest servei va sortir a concurs per un import de 89,5 milions.

La suspensió del procediment s'ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte la CUP, CiU, Plataforma per Barberà i Compromís per Torrelles, que s'han abstingut. La decisió de suspendre el procediment s'ha argumentat perquè el contracte d'adjudicació encara no estava signat i l'empresa més ben classificada en el procediment està implicada en una presumpta causa restrictiva de la competència. La llei estableix que la remissió de conductes col·lusòries en el procediment de contractació posades en coneixement de l’Autoritat de la Competència tindrà efectes suspensius en el procediment de contractació.

Per tant, el consell de l'AMB ha decidit suspendre el procediment fins a la resolució de l’expedient que està tramitant l’Acco per dilucidar l’existència de pràctiques que podrien ser contraries a la normativa de competència, consistents en una concertació d'algunes de les empreses concurrents a la licitació. A més, l'AMB ha denegat la petició de la devolució de les garanties provisionals dipositades per les empreses licitadores fins que es resolgui l’expedient.

Aquest octubre el ple de l'AMB va fer el pas previ a l'adjudicació del servei a un consorci integrat per les empreses Tusgsal, TCC (participada per Moventia i TMB), i SGMT (participada per Tusgsal i TCC). Això va provocar crítiques de l'oposició a l'AMB, tant de Ciutadans com de la CUP, per adjudicar el servei a un consorci en el que participa TMB, que està participada alhora per l'AMB.

De fet, l'Acco en el seu comunicat de l'obertura de l'expedient explicava que havia posat en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya l'existència d'un possible conflicte d'interès en el marc d'aquesta licitació pública en la mesura que es tracta d'un contracte licitat per l'AMB, i que la mateixa AMB participa indirectament en una de les empreses que presenta oferta a aquest contracte".

El vicepresident de l'AMB, el socialista Antoni Balmón, ha defensat l'actuació de la institució assegurant que l'Acco, en la seva comunicació de l'expedient, que "no parla del procés de contractació" i "no posa en qüestió el plec de condicions ni adjudicació" que, segons ell, "és clar". Segons Balmón, l'actuació de l'Acco es refereix a la pràctica de dues de les empreses.

L'Acco va anunciar a finals de novembre que investiga quatre empreses del sector dels transports per possibles pràctiques anticompetitives en la licitació del contracte de l'Aerobús. De fet, l'organisme que presideix Marcel Coderch va fer inspeccions domiciliàries a quatre empreses catalanes, durant els dies 20 i 21 de novembre, "per una possible pràctica anticompetitiva consistent en una suposada concertació d'empreses en l'àmbit de la contractació pública".

L'entitat ha investigat possibles acords entre aquestes companyies durant el procés de licitació del contracte de concessió del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús entre Barcelona i l'aeroport del Prat de Llobregat promogut per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

"Els acords entre competidors es consideren una infracció molt greu de la legislació de competència, que pot comportar multes de fins i tot el 10% del volum de negoci total de les empreses infractores de l'exercici immediatament anterior al d'imposició de la multa", va assenyalar l'entitat.

En aquesta actuació, l'Acco va comptar amb el suport i la col·laboració de personal de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). En cas que, com a resultat de la inspecció, es trobessin indicis de pràctiques anticompetitives prohibides per la llei de defensa de la competència, l'Acco va anunciar que s'incoaria un expedient sancionador.