Nissan obre les portes a mantenir 400 treballadors, els del centre R+D i l'àrea de compres

Els representants de Nissan i del comitè d'empresa han celebrat aquest dimarts la primera reunió de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) que ha d'acabar amb el tancament de les tres fàbriques que té l'automobilística a Catalunya: la de la Zona Franca, la de Montcada i Reixac i la de Sant Andreu de la Barca. La trobada, però, ha tingut una petita sorpresa quan la companyia japonesa ha obert les portes a donar una "possible continuïtat" al seu centre de R+D, anomenat Centre Tècnic Europeu, i a l'àrea de compres. Això vol dir que es podrien mantenir 400 empleats dels 2.900 afectats directes pel tancament.

A banda d'aquest anunci, en la reunió s'ha escenificat el rebuig dels treballadors al tancament, ja que els representants sindicals s'han negat a firmar l'acta de la trobada argumentant que no se'ls ha entregat la "informació suficient" requerida pel comitè europeu, en què s'estudien els motius que hi ha darrere aquest ERO. A més, tampoc s'ha presentat a la reunió el directiu de Nissan encarregat el procés de tancament, Frank Torres, tot i que sí que hi han anat els seus representants de recursos humans i els seus assessors legals, el gabinet Garrigues.

En la trobada s'ha constituït oficialment la taula de negociació i s'ha pactat el calendari de reunions, que s'allargarà fins al 30 de juliol, els 30 dies que marca la llei per negociar l'ERO que es farà efectiu al desembre. En un comunicat la companyia ha fet una crida perquè les administracions públiques participin en les negociacions i els representants dels treballadors ajudin a tirar-les endavant. "Per part de Nissan sempre hi haurà una aposta clara per un diàleg obert, amb l'objectiu de trobar punts d'acord que permetin avançar en aquest procés", puntualitza la direcció en el comunicat.

Per la seva banda, els treballadors han assegurat que se senten "indefensos". "Nissan ens està mentint", ha afirmat Miguel Ruiz, portaveu d'USOC al comitè d'empresa. Per mostrar el rebuig al tancament centenars d'empleats s'han concentrat a l'edifici de la Zona Franca on s'ha fet la reunió. La pròxima trobada entre les dues parts serà el 6 de juliol.