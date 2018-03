La tarifa de l'aigua a Barcelona baixarà aquest any un 1,65%

L'aigua baixarà un 1,65% en els 23 municipis de Barcelona, inclosa la capital catalana, on Aigües de Barcelona subministra l'aigua a les llars. Així ho ha decidit l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que preveu que les llars s'estalviïn mig euro en cada rebut, cosa que suposa un estalvi de 17,5 milions d'euros respecte al que proposava la companyia. La proposta està pendent de l'aprovació per part de la comissió de preus de la Generalitat.

La baixada de la tarifa contrasta amb els augments reclamats per Aigües de Barcelona, que va presentar una proposta per apujar-ne la tarifa un 3,74%. Aquesta pujada, argumenta la companyia, estaria vinculada amb l'encariment de l'aigua en alta acordada a Aigües Ter Llobregat, d'un 11,88%.

L'abaratiment de la tarifa decidida per l'AMB és el segon consecutiu, ja que el 2016 es va reduir un 2,39%, mentre que el 2017 els preus es van mantenir congelats. L'argument de la rebaixa, tot i la pujada de l'ATLL (que hauria de tenir un impacte de 12,7 milions d'euros), és mantenir el criteri establert en altres municipis de l'AMB, on s'han abaixat tarifes.

Segons l'AMB, els 17,5 milions d'estalvi s'aconsegueixen gràcies a l'impacte de no aplicar la pujada de tarifes en alta d'ATLL (12,5 milions), i la resta venen de la revisió del cost financer (passa del 2,95% al 2,65%), l'exclusió del rebut del cànon de salmorres, l'actualització de l'IPC i l'ajust a l'aigua realment subministrada.

Però a diferència de la baixada del 2016, quan l'AMB va acordar rebaixar el cànon que Aigües de Barcelona paga per la concessió en cinc milions -va passar del 20 milions anuals a 15- per poder abaratir el rebut, en aquest cas no s'ha tocat el cànon, segons ha explicat el vicepresident de medi ambient de l'AMB, Eloi Badia.

No obstant això, la rebaixa de tarifa només afecta la part del rebut que correspon al subministrament de l'aigua, però no la resta de conceptes -l'AMB i els ajuntaments inclouen al rebut algunes taxes i impostos, com la taxa de residus- que s'inclouen al rebut que arriba a les llars. Una possible reordenació d'aquests altres elements del rebut que no corresponen al consum de l'aigua es podria fer en el nou acord marc previst per al 2019, segons ha dit Eloi Badia.

Tarifa d'ATLL

Badia s'ha mostrat convençut que la pujada de l'11,88% de la tarifa en alta per part d'Aigües Ter Llobregat finalment no tindrà efecte. L'AMB i altres organismes han presentat un recurs contra aquesta pujada, però, a més, Badia ha explicat que el consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja ha decidit revertir-la i ara només falta l'acord de la Generalitat.

Segons Badia, la rebaixa no afectarà el pla d'inversions de l'empresa mixta Aigües de Barcelona. No obstant això, el dirigent metropolità ha admès que Agbar, com a principal accionista de l'empresa mixta que presta el servei a 23 municipis de l'àrea de Barcelona, pot presentar al·legacions contra la decisió de rebaixar la tarifa.

La nova rebaixa en el rebut de l'aigua, sumada a la del 2016, suposa per als consumidors un estalvi d'uns 30 milions anuals respecte a les peticions tarifàries d'Aigües de Barcelona, segons l'AMB, que es tradueixen en una mitjana de 18 euros per any i abonat.