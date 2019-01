El taxi de Barcelona també reclama a Brussel·les que acabi amb "la selva" d'Uber i Cabify

El portaveu del sindicat de taxistes Élite Taxi, Tito Álvarez, fa setmanes que no para. Després de les protestes a Barcelona que han forçat l'aprovació exprés d'un decret per part de la Generalitat, es va desplaçar fins a Madrid per augmentar la pressió al conjunt de l'Estat i aquest dimecres ha visitat el Parlament Europeu. Tito Álvarez s'ha reunit aquest matí amb eurodiputats espanyols de diversos grups parlamentaris, però a la trobada no hi han assistit ni membres del PP ni del PSOE. L'objectiu, amplificar la protesta però també denunciar que, des del seu punt de vista, plataformes com Uber i Cabify estan incomplint la directiva europea de transport que impedeix liberalitzar el sector del taxi. Per això, Álvarez ha organitzat una roda de premsa juntament amb l'eurodiputat de Podem, Miguel Urbán, que li ha donat tot el suport i ja ha avançat que estudien la manera de presentar una denúncia davant la Comissió Europea per incompliment de directiva comunitària.

Urbán, que ha presentat la lluita dels treballadors dels taxis com una lluita de "tots i totes contra la precarització de l'economia que va en augment al conjunt d'Europa", també ha anticipat que des del seu grup parlamentari tenen la intenció d'emprendre altres iniciatives com ara presentar una petició a la comissió de peticions del Parlament Europeu o plantejar preguntes parlamentàries a la Comissió Europea. Tito Álvarez no només estava acompanyat per Miguel Urbán, al seu costat hi havia l'advocat que defensa la seva causa, Elpidio Silva, que ha assegurat que no es pot permetre que el sector torni a ser "una selva".

700 taxistes denunciaran aquest dijous Uber i Cabify a Madrid

De Brussel·les aniran a Madrid. Tito Álvarez ha explicat que uns 700 taxistes presentaran aquest dijous mateix una demanda civil per "competència deslleial a Uber i Cabify i les societats que les gestionen. També ha repetit, tot i que sense donar detalls, la voluntat de presentar una "macroquerella criminal", emparada per "milers de taxistes" i que anirà "contra una trama d'un conjunt de persones a les quals acusen d'estafa massiva, blanqueig, frau de llei i maquinació per alterar preus". Quan li han demanat més concrecions, Silva ha assegurat que no donaria cap "pista a l'enemic" perquè es prepari.

D'altra banda, també han recordat que denunciaran l'Estat per danys patrimonials. Els taxistes ja havien anunciat que reclamarien almenys 50.000 euros al govern espanyol per cada llicència, perquè consideren que és el mínim de facturació que han deixat d'ingressar des que van arribar Uber i Cabify. Després de la trobada amb eurodiputats, Álvarez i Silva es reuneixen també amb els taxistes de Bèlgica, amb qui tenen vinculació a través del sindicat Élite Taxi. Per ara, només tenen previst reunir-se també amb el col·lectiu a Mèxic.

"El decret de Catalunya ha de marcar la línia a tot l'Estat"

El to d'aquests dos representants del sector del taxi ha sigut igual de contundent i, de vegades, bel·ligerant que el mantingut al llarg de les protestes a Catalunya i a Madrid. Però després de la iniciativa presa per part del govern de la Generalitat amb l'aprovació del decret, Tito Ávarez ha reivindicat que la seva voluntat és que ara s'estengui arreu del territori espanyol perquè "no pot ser que hi hagi taxistes de primera i de segona en funció de qui governa". "El decret de Catalunya ha de marcar la línia a tot l'Estat", ha dit Álvarez.

Però sobre el fons per rescatar llicències que va anunciar ahir el conseller de Territori, Damià Calvet, Álvarez ha assegurat que no n'estava al cas però creu que la solució per evitar l'especulació seria que el preu de les llicències de taxi fos fix. No es mostra partidari de prohibir la transferència de llicències encara que Espanya és dels pocs països europeus on és possible.

Què diu la UE sobre el conflicte de sector del taxi i les VTC?

Els taxistes emprenen ara una guerra a Europa assegurant que Uber, Cabify i similars incompleixen la directiva europea de transport coneguda com a directiva Bolskestein, impulsada la primera dècada dels 2000 pel comissari de transport Frits Bolkestein, i que impulsar la lliure circulació i establiment dels serveis de transport al mercat únic europeu. Segons l'advocat d'Élite, s'incompleix aquesta directiva, perquè en la consideració número 21 deixa exempt d'aquesta liberalització el sector del taxi, entre d'altres. Tot i això, des de la Comissió Europea reiteren que són els estats membres els que tenen les competències de transport en aquest àmbit, sobretot el de les VTC, que separen del taxi i, per tant, no situen sota el mateix paraigua de la directiva citada.